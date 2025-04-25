聯儲：美部分地區初現滯脹

道指高開三百 投行指股市未完全反映衰退風險 儘管外界認為美國總統特朗普在關稅議題上立場有所軟化，但美國經濟仍不可避免地受衝擊，恐慌情緒開始化為對經濟的實質影響。聯儲局最新公布《褐皮書》顯示，美國部分地區物價上升，就業市場及經濟活動開始放緩。換言之，目前個別地區已有滯脹的早期迹象。民調亦顯示，有75%美國民眾擔心經濟衰退；投資銀行亦警告，目前美股尚未完全反映衰退風險，標指可能繼續在5,000至5,500點之間徘徊。

聯儲局追蹤地區經濟的《褐皮書》報告顯示，在美國總統特朗普宣布關稅措施後，一些地區的消費者在進口關稅上調前，爭相購買汽車，推高了價格；同時企業避免大規模投資，導致經濟活動有所收縮。當物價上升與經濟活動萎縮同時出現，即所謂的滯脹情景。

75%民眾擔心經濟前景 該報告明確指出，隨着經濟不確定上升，數個地區的前景已顯著惡化，例如克里夫蘭聯儲銀行表示，該地區經濟活動持平，隨着關稅相關建築成本上升及經濟不確定，未來數星期需求將放緩。

此外，民意研究機構益普索（Ipsos）調查亦指出，75%受訪者擔心美國出現經濟衰退。該項調查本周顯示，不足40%受訪者滿意特朗普打擊通脹及刺激經濟工作的表現；超過一半受訪者批評特朗普改革經濟的行動難以捉摸。

對經濟的擔憂亦進一步傳導至金融市場。摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson直言︰「我們看到現在出現了更高的經濟衰退風險……這個風險在股市指數層面上還沒有被完全反映出來。」

美成屋銷售月跌5.9% 他又表示，短期內標指可能會維持在5,000至5,500點範圍內。另外，一些其他因素也可能導致標指跌破4,800點，比如聯儲局因關稅導致的通脹而被迫加息；或者美國10年期國債孳息率突破5厘，但經濟增長卻沒有改善。

美股周四早段反覆靠穩，道指曾升302點，報39,908點；標指升74點，報5,450點；納指升319點，報17,027點。美國上周首申領失業救濟人數為22.2萬人，符合預期；截至前周止持續申領人數為184.1萬人。

另外，美國3月成屋銷售按月跌5.9%，至以年率計402萬間，遠遜預期。3月耐用品訂單按月增長9.2%，遠超預期，主要由於飛機訂單所致；撇除飛機後的非國防資本耐用品訂單僅增0.1%。

大摩指出，現時企業面臨的環境不確定性，是自新冠疫情初期以來最嚴重。這也導致企業盈餘預期的修正範圍變得非常大，甚至接近極端值。

聯儲局理事沃勒指出，目前美國企業已因應關稅而凍結投資及招聘，但如果特朗普堅持關稅政策，企業可能加大裁員力度。在他看來，關稅有機會導致需求減少，繼而抵銷部分通脹壓力，但從更宏觀角度而言，在下半年之前未必會看到關稅對經濟造成重大的實際衝擊。

他又指出，如果就業情況嚴重惡化，聯儲局可能會更快、更頻密地減息。對於近期特朗普多次批評聯儲局太遲減息，沃勒指總統有權暢所欲言，但對美國經濟穩定而言，央行的獨立性尤關重要。

美國近期經濟增長率