金沙中國上季少賺三成 遭高盛降目標價逾11%

業績公告顯示，旗艦物業——澳門威尼斯人上季淨收入按年跌約17.3%至6.38億美元，其中娛樂場淨收入按年跌22.4%至4.95億美元，貴賓廳及中場贏率都有所下降。澳門威尼斯人的經調整物業EBITDA按年挫28.3%至2.25億美元。

澳門倫敦人上季淨收入按年跌近5.9%至5.29億美元，由於酒店翻新，客房淨收入按年挫近18%至7,300萬美元，娛樂場的淨收入按年跌約4.1%至4.02億美元，貴賓廳贏率下跌。澳門倫敦人的經調整物業EBITDA按年挫約11%至1.53億美元。

澳門巴黎人上季淨收入按年跌約1.3%至2.27億美元，經調整物業EBITDA按年跌約7%至6,600萬美元。娛樂場淨收入持平，但餐飲淨收入按年跌約14.3%，跌幅大於威尼斯人和倫敦人的11%左右。

3年EBITDA預測被下調 主席羅伯特‧戈德斯坦表示，澳門市場增長在當前環境下有所放緩，中場變得非常激烈。券商中信里昂評論，上季金沙中國調整贏率後的EBITDA低過該行預期，市場份額按季倒退0.7個百分點至22.8%。券商高盛亦指，金沙中國今年股價表現欠佳是由於博彩收入和市場份額都未如理想，下調其2025至2027年EBITDA預測7%，目標價降11.6%。該股昨日收報13.6元，跌0.15%。