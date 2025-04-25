華港口企料具財務空間緩衝貿戰損失

中美貿易戰開打，令外界憂慮兩國的外貿前景，多個行業亦受打擊。標普全球中國地方政府、基礎設施及公用事業評級主管Christopher Yip認為，美國關稅將拖累中國港口企業貨運量（尤其中美航線）大幅下降，並影響各港口營運表現。惟他強調，中國港口企業仍有足夠財務空間，緩衝相關因素影響。

電訊業務總量增7% 他指出，上述預測主要考慮到3大因素，包括中國港口營運企業過去數年貨運增長良好，又妥善管理開支；相關企業的航線組合也並非全數專注美國市場，而是擁有相當多元的航線，且擴展到東南亞等市場航線；中國貨物重新導向東南亞等市場，短期內為相關港口企業帶來暫時的貨運量提升，可協助穩定貨量。另若然美國對華關稅未來一年沒有進行任何調整，將對中國港口企業的整體營運表現產生不同的情景，惟考慮相關企業有中央政府支持，故目前並不太擔心。

至於貿戰衍生的科技和通訊革新行動，都是支持中國經濟運行的關鍵。內地工業和信息化部運行監測協調局近日發布首季通訊業經濟運行情況指，電訊業務首季收入累計完成4,469億元（人民幣‧下同），按年增長0.7%。按照上年不變價計算的電訊業務總量按年增長7.7%。

推醫藥工業數智化轉型 截至今年3月底，內地移動互聯網用戶達15.77億戶，較上年底淨增675.9萬戶；3大中資電訊商的固定互聯網寬頻接入用戶總數達6.78億戶，較上年底淨增821.8萬戶；3大中資電訊商及中國廣電的移動電話用戶總數達18億戶，較上年底淨增994.5萬戶，其中5G移動電話用戶佔移動電話用戶的59.4%。

此外，工信部等7部門昨印發《醫藥工業數智化轉型實施方案（2025-2030年）》，料到2030年，規上醫藥工業企業基本實現數智化轉型全覆蓋。