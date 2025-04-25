內地外賣商燒錢股價瀉 擬發債籌15億

據該行初步估計，京東今、明兩年餐飲外賣業務，將連續兩年錄介乎25億至30億元人民幣虧損。美團亦會因競爭導致盈利前景透明度下降。

另一家券商瑞銀則估算，京東外賣業務的每張訂單虧損約7至9元人民幣，全年外賣業務增量投資額預期達到80億至100億元人民幣；同時預測美團今年外賣訂單量將增長10%至每日6,600萬單，可能需要增加用戶補貼來捍衞市場份額。假設京東動用100億元人民幣，料美團增量開支為約50億元人民幣，相當於經調整純利約一成。

瑞銀認為，外賣業務經營模式具挑戰性，需要長期投資，達到一定規模之前很難實現盈利，因此投資回報率極具不確定性。不過，相信外賣作為高頻次消費市場，京東可獲得更多交叉銷售及吸引新客戶的機會，並可減慢美團在閃購業務上的投資速度。目前對京東及美團評級均為「買入」，美團目標價為232元，京東美股目標價67美元。