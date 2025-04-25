內地外賣商燒錢股價瀉 擬發債籌15億
內地外賣平台爭奪戰持續，今年進軍外賣市場的京東集團(09618)宣布，周二外賣日單量已超過1,000萬單，並已覆蓋全中國166個城市，而一星期前的日單量逾500萬單，惟愈多單，意味「燒錢」愈多，公司財政補貼愈大，故見其股價不似外賣單量增速，昨日收挫6.19%。收市後，更有市場消息指，京東擬於本周發行最多15億元人民幣的境內定向債務融資工具（PPN），期限243天。
美團目標價削四成
隨着競爭加劇，麥格理大削京東及美團(03690)目標價超過40%至132元及128元，評級由「跑贏大市」降至「中性」，更直言現時競爭階段下無贏家。該行指，京東近期以激進策略進軍外賣市場，情況與2023年抖音進入本地市場相似，預期將觸發大規模價格戰，包括向商家提供更多補貼，導致企業短期盈利受壓，令估值變得不吸引，因此下調兩隻股份評級，並建議投資者對股份保持觀望。
據該行初步估計，京東今、明兩年餐飲外賣業務，將連續兩年錄介乎25億至30億元人民幣虧損。美團亦會因競爭導致盈利前景透明度下降。
另一家券商瑞銀則估算，京東外賣業務的每張訂單虧損約7至9元人民幣，全年外賣業務增量投資額預期達到80億至100億元人民幣；同時預測美團今年外賣訂單量將增長10%至每日6,600萬單，可能需要增加用戶補貼來捍衞市場份額。假設京東動用100億元人民幣，料美團增量開支為約50億元人民幣，相當於經調整純利約一成。
瑞銀認為，外賣業務經營模式具挑戰性，需要長期投資，達到一定規模之前很難實現盈利，因此投資回報率極具不確定性。不過，相信外賣作為高頻次消費市場，京東可獲得更多交叉銷售及吸引新客戶的機會，並可減慢美團在閃購業務上的投資速度。目前對京東及美團評級均為「買入」，美團目標價為232元，京東美股目標價67美元。
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