港交所斥63億購交易廣場多層作總部
香港交易所(00388)與置地公司達成協議，斥資63億元購買交易廣場第一座最高的9層辦公樓，以及在交易廣場一樓及二樓與香港金融大會堂相鄰的部分區域，作為集團總部。同時簽署新的長期租約，涉及港交所現已租用的位於交易廣場第二座的幾個樓層。
根據協議，置地公司將額外投入4億元，用於完善與港交所相關的周邊設施，新增帶有港交所品牌的標誌和設計主題。交易廣場將進行多項完善工程，其中包括設立港交所專用接待大堂，直接連至香港金融大會堂，旨在提升開市活動體驗，並通過重新設計香港金融博物館和擴展香港金融大會堂的用途，讓更多人可以走進港交所。
置地公司將負責項目管理，監督公共區域的翻新和提升工作，預計在未來幾年完成，而辦公室的翻新和搬遷工作也將分階段進行。
恒指挫 港股遭降級
港股方面，關稅戰陰霾下，恒生指數昨日收市跌162點，失守22,000點關，南下「北水」轉掃貨，淨流入33.86億元，全日成交額縮21.43%至2,048.06億元。瑞銀認為，香港對貿易依賴度高，加上指數成分股涉及不少美國收入，在關稅戰下會削弱港股吸引力，將香港股票評級由「增持」降至「中性」。
恒指低開42點後，曾短暫倒升21點，其後再度向下，最多跌360點，低見21,712點，尾市跌幅收窄，最終收市報21,909點。國企指數跌59點或0.73%，報8,056點；科技指數跌73點或1.46%，報4,975點。瑞銀對中資科網股予最新評級，其中騰訊控股(00700)為「買入」，目標價676元，昨日該股收報471元，跌0.67%。
周大福飆6%威絕藍籌
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀相信，後市仍然會隨關稅政策變化而趨波動，投資者應審慎為上，宜採取分注入市策略。恒指上方阻力在22,500點，下方支持則在21,000點附近。
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