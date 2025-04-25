港交所斥63億購交易廣場多層作總部

根據協議，置地公司將額外投入4億元，用於完善與港交所相關的周邊設施，新增帶有港交所品牌的標誌和設計主題。交易廣場將進行多項完善工程，其中包括設立港交所專用接待大堂，直接連至香港金融大會堂，旨在提升開市活動體驗，並通過重新設計香港金融博物館和擴展香港金融大會堂的用途，讓更多人可以走進港交所。

置地公司將負責項目管理，監督公共區域的翻新和提升工作，預計在未來幾年完成，而辦公室的翻新和搬遷工作也將分階段進行。

恒指挫 港股遭降級 港股方面，關稅戰陰霾下，恒生指數昨日收市跌162點，失守22,000點關，南下「北水」轉掃貨，淨流入33.86億元，全日成交額縮21.43%至2,048.06億元。瑞銀認為，香港對貿易依賴度高，加上指數成分股涉及不少美國收入，在關稅戰下會削弱港股吸引力，將香港股票評級由「增持」降至「中性」。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀相信，後市仍然會隨關稅政策變化而趨波動，投資者應審慎為上，宜採取分注入市策略。恒指上方阻力在22,500點，下方支持則在21,000點附近。

瑞銀對部分中資科網股最新評級