大戶唱淡美股 嗌捧中國資產

橋水：百年一遇大冧 德銀估美元熊市來臨 美國總統特朗普祭出的關稅措施除了震散環球金融市場，也引發新一輪資產配置大執位。近日多家大型國際金融機構轉軚看淡美股，並籲買中國資產。其中全球大型對沖基金──橋水（Bridgewater）直言，美國資產因特朗普強調「美國優先」而面臨極大風險，富瑞、德銀及駿利亨德森也向美股「放負」，甚或身體力行減磅美國資產。可見特朗普的關稅新政猶如搬石砸腳，損人害己，圍繞美元資產的市場震盪尚未完結！

要留意，今次橋水除了預期特朗普新政策導致當地經濟放緩、衰退可能上升，創始人達利奧也警告「正經歷一場百年一遇的大冧市」，涉及貨幣和經濟秩序崩潰，並建議外界可順應全球經濟危機，考慮做淡原油等資產。

環球對美融資意願料減 橋水3位聯席首席投資總監Bob Prince、Greg Jensen及Karen Karniol-Tambour，在最新的內部通訊明確指出，當前環境可能出現「政策驅動的經濟放緩」，且「衰退機率正在攀升」，強調美股等資產風險溢價被嚴重低估，此前資金流入主要受益於美國經濟相對穩健的增長態勢，以及聯儲局靈活調整政策以應對經濟挑戰的意願，可如今這兩個因素已被特朗普的政策動搖。

德銀則將今輪美國股債雙殺與史上5次大跌市相比，指下跌幅度遠遠不夠，因觀乎過往美股最多曾跌56.8%，但今次標指只跌18.9%；又認為美國接下來公布的非農就業數據若然放緩，市場將啟動為新一輪拋售潮。該行推算，美元長期熊市已到，核心原因包括在美國出現財政與外貿的雙赤字下，全球對美國融資意願下降，另多國對美國資產持有量見頂及更為傾向促進自身經濟增長，都是導致美元向下的原因。

內房板塊有望重新估值 駿利亨德森據報因應美國總統特朗普的經濟政策不確定性，考慮削減在美國資產的風險敞口，預計旗下客戶的10%敞口或管理資產，將由美國資產中重新分配，流入歐洲、中國、中東和拉丁美洲。富瑞的看法與駿利亨德森近似，建議增持中國、印度及歐洲資產，又稱美股已見頂，而美股在MSCI全球基準指數（ACWI）的市值佔比於去年12月底達歷史新高後輾轉回落，情況與80年代的日本市場無異。

誠然，中國股市縱然獲得上述大行加持和祝福，實質經濟數據譬如內房市道是否鯉魚翻身，都是內地經濟會否回暖的關鍵指標。花旗和滙豐最新建議投資者增持內房股，認為政策支持及房企經營管理改善，均有望推動該行業盈利能力回升。

花旗認為，目前正是增持中國地產股的好時機，因資產周轉率和定價改善將推動股本回報率回升，並料稍後召開的中央政治局會議應對地產業提供支持。滙豐則形容「內房危機過去，重新估值在前」，由於目前低利率、供應受限和信貸正常化等因素結合，內地樓市走向結構性復甦，深圳等部分城市復甦速度更快於預期。

人行預告MLF操作涉6000億 另外，中國人民銀行昨日傍晚預告今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6,000億元（人民幣‧下同）中期借貸便利（MLF）操作，期限為一年期。計及月中到期的1,000億元MLF規模，本月MLF增量5,000億元續做，大幅高於上月。此外，人行昨日也開展2,180億元7天期逆回購操作，公開市場單日淨回籠275億元。人民幣兌每美元中間價昨日升18點子，報7.2098。

多家國際金融機構看淡美股