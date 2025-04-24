華力推跨境支付 人幣國際化提速

美國特朗普政府瘋狂揮動關稅大棒，又試圖干預聯儲局的獨立性，引發美元、美債、美股日前再度三殺後，特朗普態度又變卦，無定向風，令人無所適從。市場對美元資產信心也打了折扣，應對不可理喻的美國風險已成為全球問題，此時中國選擇邁步向前，全力推進跨境支付，強化人民幣跨境支付系統（CIPS）功能及全球網絡覆蓋，是順應世界對非美交易支付結算需求增加，乘勢加速推進人民幣國際化的重要戰略一步。

中國人民銀行等四部委近日印發《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》，提到要優化匯率避險服務，提升外匯風險管理與應變能力，促進人民幣跨境使用，並進一步擴大人民幣在跨境貿易和投資的使用，提升CIPS功能和全球網絡，加大對出口企業的保險保障。

這舉動顯然是因應全球去美元化趨勢而來。畢竟美國破壞世界貿易秩序，高築關稅壁壘，圖讓全球攬炒，美國獨贏。所謂「不破不立，破而後立」，與其呆等美國施捨，各經濟體得及早探索深化雙邊貿易及非美支付結算，以分散風險。這個「求變」的意願，在近期美國政府飄忽不定的政策，以及美元資產極端波動，滯脹臨門的背景下得到強化。這時中國加大開放市場，為外商提供更大的投融機會與支付便利，減少企業跨境交易時間和資金成本，絕對是出招的好時點。

數據顯示，CIPS去年處理業務量涉及金額按年增逾四成；截至3月底，CIPS已連接170家直接參與者與1,497家間接參與者，業務觸角延伸至186個國家和地區。同時人行已與逾40個國家和地區簽署雙邊本幣互換協定，協議規模達3.8萬億元人民幣，為企業提供「避風港」的同時，也在悄然推動非美支付結算的建設。可以預期，在關稅戰下，全球貿易脫鈎風險急升，卻為CIPS的發展帶來「超車」的機會。

值得留意，上述提升跨境金融服務便利化行動方案提到，探索上海黃金交易所特定品種交割國際化，設置境外交收庫，即要在國際黃金交易上，擴大人民幣基準價格在國際主流市場中的應用，變相讓黃金進入人民幣定價體系，強化在貴金屬商品交易範疇的人民幣定價權。同時，透過設立海外交割倉庫，來為上金所特定產品交割提供國際化路徑，這自然也令人聯想到香港設立黃金倉庫的戰略意義。

更長遠的乃構建綜合股、債、大宗商品、衍生品、外匯，數碼資產等國際金融資產的交易平台，吸引國際投資者參與中國金融市場，人民幣的定價、計價功能逐步在國際交易上獲認受，最終讓作為全球第二大經濟體的中國，在全球資源配置平台上，有更合理的話語權。

可見美國如今在推動全球貿易、投資與金融脫鈎，虛耗美元老本，反而為全球構建新貨幣體系帶來機會。所以說，中國不怕打貿易戰，也不怕與美國脫鈎。特朗普政府對外愈是霸道，找全球麻煩，世界對於擺脫美元霸權的願望就愈大，也就成破局的重大力量。