券商睇市：選防禦股抗經濟下行

首先美國消費信心明顯受創，無論是密歇根大學還是諮商會的消費信心指數均呈現下滑，主因預期關稅戰推升物價，壓抑消費意願。同時民眾對未來一年失業率上升預期大幅提高，且認為失業後再就業難度增加，反映出勞動市場信心下滑，進一步打擊消費動力。

標指企業今年盈測遭下調

分析員對今年標普500指數的企業盈利預測已從高點下滑至4.1%，企業對未來經營環境轉趨悲觀。下調不僅反映在盈利預測，也體現在企業的盈利展望上，負向展望比例大幅提升。先前因人工智能（AI）題材推升的高估值，隨着市場風險意識回升估值率先下修，接着企業盈利基本面因不利因素落實而下調，最後長期增長預期下滑，估值還會再作修正。