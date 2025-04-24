專家點評：債市承壓 高收益債重災

早前提及美國投資級別企業債券或面臨新一輪信用評級降級潮，而上周整體美國投資級別企業債跌0.2%，不論過去一周、一個月，以及年初至今皆跑輸3至5年期的美國國債，市場偏好明顯。資金亦見流出債券基金，債券基金繼截至4月9日的一周贖回規模達208億美元後，贖回規模在截至4月16日當周仍達201億美元。

資金不但流出投資級別企業債，美國高收益債券基金在截至4月16日的一周流出約96億美元，資金流出規模為過去20年以來最大，當美國投資級別企業債面臨潛在評級降級潮威脅外，過去支持美國高收益債券的因素亦似乎正在消退，投資者需小心高收益債券估值或續有下跌風險。

富時高收益債券指數息差（對比美國國債的額外收益率回報，息差愈高代表債價下跌幅度愈大）今年已擴闊176點子至約493點子，較過去20年中位數的446點子高出近50點子，但近期息差急升似並非建立新息差區間的上限，反而似是因各支持因素消退下的息差升勢開端。

息差仍存上升壓力 美國聯儲局與市場對美國的減息預期落差亦有機會令高收益債市承壓。3個月的遠期美國國庫票據孳息率由年初約4.5厘跌至近3.5厘，反映市場已預期美國有必要減息以支持關稅對美國經濟的下行壓力。相反，最近聯儲局包括主席鮑威爾等多位官員皆表示不急於減息，鮑威爾將視聯儲局的雙重使命同等重要，但目前主要關注通脹，並因此降低短期內減息的可能性。

若聯儲局短期不減息支持經濟，高收益債市估值則需要跌至足以讓市場相信是觸底的水平，而目前跌幅似仍不足以反映潛在的宏觀經濟和流動性風險。

綜合以上因素，富時高收益債券指數的息差或可升至約600點子，較現水平還有約100多點子的潛在升幅，投資者毋須急於入市。由於美債孳息率曲線陡峭化的風險仍在，目前投資者或續可用3至5年的短中年期美國國債作核心部署。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪