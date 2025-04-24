宏觀剖析：環球動盪紛擾 仍須分散投資

當前的政治及地緣局勢，總讓投資者重新考慮應否在全球分散投資。即使在今年的政治問題出現之前，投資者可能已對環球股市的過度集中感到擔憂，讓一些投資者認為他們應該繼續專注於本地市場。現時全球政治與地緣局勢動盪，只會為投資者提供更多理由維持對各國本地市場的偏好。然而，這些因素並不足以成為投資者避免或盡量減少投資環球股市的充分理由。事實上，無論目前的政治或地緣風險造成多少不確定性，投資者仍有很多理由保持在全球分散投資。

非全數企業受累關稅 首先，關稅並非對所有地區及行業都產生負面影響。雖然特朗普政府的政策及其他國家的反應都在不斷演變，但一連串的消息可能使美國投資者不願意考慮在貿易緊張局勢中擴大全球配置。但要留意，關鍵是並非所有市場都會受到類似的影響，有些地區及其領先公司可能會從貿易局勢所造成的混亂中獲益。

為了證明這一點，在特朗普政府首個任期間發生的中美貿易衝突中，許多「旁觀者國家」包括越南、泰國、南韓和墨西哥，都能夠透過提供替代品或互補性產品增加對美國的出口。此外，對於較為着重於各國本地市場的行業和公司，它們將可避免與國際貿易的緊張關係。雖然有些大型企業主要為自身本地市場服務，但中小型公司對本地市場的重視更加明顯。

其次，地緣政治事件通常只會對股市造成短期影響。重大事件如2001年9月11日美國恐怖襲擊或俄烏戰爭，往往會即時造成投資市場大跌，但從歷史經驗看，即使是全球最大的股票市場──美國，類似事件後的跌勢也不會持續太久，似乎不需要因這類事件對任何長期投資策略，包括全球分散投資作出全面的重新考量。

再者，歷史資料顯示，公司基本面是股票回報的長期驅動因素，而非當地或環球政治局勢。每天的新聞會造成投資市場短期波動，但這並不能帶動長期的股票回報。公司基本面，例如盈利才是關鍵因素。

雖然國際大事會影響企業盈利，但所有其他影響因素，例如其在行業中的競爭地位、管理團隊質素，以及資產負債表的實力，都可能在不斷變化的投資市場中對每家公司的影響更為關鍵。

不穩因素藏長線機遇 最後，從歷史角度看，環球股市即使在地緣政治衝擊下也表現不俗。在地緣風險所帶來的市場動盪中，投資者可能會傾向於觀望或保持對各國本地市場的關注。過去30年的資料顯示，即使在一些引發短期投資市場波動的重大地緣政治事件中，環球股市往往仍然表現良好。

總括而言，不確定因素既帶來風險，也帶來機遇。令人擔憂的政治環境和地緣風險無疑會促使投資者保持謹慎，直到正在醞釀的風暴過去為止。然而，從往績顯示，國際政治事件所引發的市場波動，通常不會持續很長時間，這些短期動盪甚至可能為長期投資者創造機遇。其他因素，例如市場極端集中以及非美國股市的相對折讓，對環球股市長期前景可能有更大影響。對投資者而言，任何政治或地緣局勢似乎都不足以讓他們從靈活的環球投資組合中錯失良機。

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