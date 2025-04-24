豪宅市況：九肚山峰傳賣4500萬貶47%

豪宅市場錄得大額銀主盤買賣，沙田九肚山峰一座洋房市傳以約4,500萬元售出，較約7年半前一手購入價大幅貶值逾4,125萬元，跌幅接近一半。

九龍塘屋地1.1億易手 市場消息指出，上述洋房實用面積約2,624方呎，四房雙套間隔，附設約488方呎花園，另設平台及天台，原以約5,000萬元放售，最後減價約500萬元售出，呎價約17,149元。單位2017年10月一手購入價逾8,625萬元，至今跌價約47.8%。

另資料顯示，九龍塘金巴倫道37號屋地，以1.1億元登記售出。項目佔地約9,684方呎，為一幢兩層高住宅別墅，用作賓館用途，去年曾以約1.98億元放售，最新售價下調約8,800萬元，減幅約44.4%。以可重建樓面約5,810方呎計，樓面呎價約1.89萬元。

新界區亦錄洋房成交，中原胡文翰表示，大嶼山愉景灣海蜂徑單號屋，實用面積約2,413方呎，四房雙套房間隔，附有逾千方呎花園及平台，享海景，獲內地客以2,888萬元承接，呎價約11,969元。