天瀧獲大手客購兩單位

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，兩伙相鄰單位為第5座10樓A室及第5座10樓B室，均為實用面積1,382方呎的四房戶，成交價同為4,898萬元，呎價約35,441元。同系紅磡THE HADDON亦連沽兩伙，共涉逾1,658萬元。

文曜夥代理推優惠

建灝地產的馬頭角聯合道文曜，夥拍兩間代理行推出五一長假期置業優惠。集團投資及銷售部董事鄭智荣，由即日起至5月31日期間，經中原地產及利嘉閣地產選購項目單位，分別可獲高級家具及智能家電。禮品的價值視乎單位戶型而定，價值介乎7.8萬至18.8萬元。每間代理行名額各5個。