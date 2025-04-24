天瀧獲大手客購兩單位
近日新盤市場頻現大手客蹤影。恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，昨連沽3伙，套現約1.3億元。當中兩伙相鄰單位由同一組買家斥資9,796萬元購入。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，兩伙相鄰單位為第5座10樓A室及第5座10樓B室，均為實用面積1,382方呎的四房戶，成交價同為4,898萬元，呎價約35,441元。同系紅磡THE HADDON亦連沽兩伙，共涉逾1,658萬元。
文曜夥代理推優惠
建灝地產的馬頭角聯合道文曜，夥拍兩間代理行推出五一長假期置業優惠。集團投資及銷售部董事鄭智荣，由即日起至5月31日期間，經中原地產及利嘉閣地產選購項目單位，分別可獲高級家具及智能家電。禮品的價值視乎單位戶型而定，價值介乎7.8萬至18.8萬元。每間代理行名額各5個。
此外，麗新發展(00488)及帝國集團等的將軍澳藍塘傲，錄得洋房27號的終止買賣，原於2021年以5,533萬元沽出。
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