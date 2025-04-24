新盤概況：SIERRA SEA暫收逾2.5萬票

他續指出，除了第一按揭貸款之外，是次亦提供Super第二按揭貸款，首3年定息一厘，其後利率以港元最優惠利率（P）加一厘計，貸款年期最長為25年，一按及二按貸款總金額最高達樓價八成。中國銀行（香港）為項目買家提供按揭，並設有額外1,688元現金獎賞。