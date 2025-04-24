新盤概況：SIERRA SEA暫收逾2.5萬票
焦點大盤認購反應凌厲。新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，截至昨日下午，於7日內累計接獲逾25,000張入票，按周六首輪以價單形式發售318伙計，暫錄超額認購逾77倍。新地代理執行董事陳漢麟表示，首輪銷售今晚8時截止認購，料最終收票量有機會突破3萬大關。
他續指出，除了第一按揭貸款之外，是次亦提供Super第二按揭貸款，首3年定息一厘，其後利率以港元最優惠利率（P）加一厘計，貸款年期最長為25年，一按及二按貸款總金額最高達樓價八成。中國銀行（香港）為項目買家提供按揭，並設有額外1,688元現金獎賞。
瓏珀山連沽兩伙
同系的沙田瓏珀山昨招標連沽兩伙，共涉逾5,724萬元。包括Queen Tower 2的26樓Villa B室，實用面積1,635方呎，四房雙套間隔，外連190方呎平台，連一個車位成交價3,620.3萬元，呎價約22,143元。
華懋集團的何文田站瑜一‧天海，昨再增一宗成交，自本月初以現樓形式重啟銷售後，月內銷售量突破100伙，並套現逾11.5億元。
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