二手跌價：天晉II四房7年輸260萬

近日蝕讓潮已蔓延至用家主導的大單位，將軍澳天晉II一個套四房單位，劈價至1,550萬元售出，原業主持貨約7年轉手，帳面損失260萬元。

利嘉閣楊友銘表示，上述為3A座中高層B室，實用面積約942方呎，另連工人套房，原先叫價1,650萬元，減價100萬元，區內換樓客購入，呎價約16,454元。原業主2018年以1,810萬元買入，帳面跌價約14.4%。

峻弦傳售1708萬 虧損25% 市場消息透露，牛池灣峻弦3座中高層戶，實用面積約1,225方呎，套三房另連士多房及工人套房，市傳成交價1,708萬元，呎價約13,943元，單位約6年半帳面貶值約25.1%。

萬方地產指，沙田帝堡城2座中層B室，實用面積約836方呎，套三房及工人套房設計，約一個月減價80萬元，成交價850萬元，呎價僅約10,167元，原業主持貨逾8年，帳蝕50萬元。

細單位樓價跌勢更顯著。中原關偉豪表示，將軍澳日出康城晉海II的B座中高層E室兩房戶，實用面積約499方呎，成交價620萬元，呎價約12,425元，原業主於2019年4月購入，約6年帳蝕217.3萬元離場，單位貶值約26%。

該行張志豪指，荃灣爵悅庭北爵軒高層D室，一年內累減120萬元，以680萬元成交，屬同類型兩房戶逾9年新低，呎價約13,052元。

銀主出貨更積極，環亞物業拍賣昨日售出3項物業，包括元朗錦田北PARK YOHO Genova 15B座低層C室同類物業，實用面積約525方呎，獲3至4組客爭購，搶高約13.8%，以453萬元拍出，呎價約8,629元料屬項目低位，約8年帳面貶值約30%。