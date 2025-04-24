藍籌盤車位冧價

新都城3年蝕四成 太古城賣83萬新低 本港向來供不應求的車位價值大幅下跌，不少鐵路沿線藍籌屋苑車位價已跌穿百萬元，並出現損手情況，個別更屬新低價個案；天水圍嘉湖山莊今年錄得較多細價車位成交，將軍澳新都城亦有車位買入約3年蝕逾四成；同時，港島鰂魚涌太古城車位價更驚現跌至80多萬元，料為項目新低。

嘉湖年內16宗低於百萬 今年多個大型住宅屋苑已錄得多宗低於百萬元車位成交，嘉湖山莊暫錄至少16宗該價位成交，最低約88萬元；當中，樂湖居地庫二層雙號車位，僅以約94.5萬元登記沽出，原業主於2021年以約129萬元買入，帳面蒸發逾34萬元，跌價約26.5%；以現時該屋苑車位月租約2,800至3,000元計，租金回報率約3.8厘。事實上，2018年該屋苑美湖居一個地庫車位成交價高達168萬元，相比之下，現時車位價較高位已回落逾四成。

另外，將軍澳指標屋苑新都城，今年暫錄至少14宗成交價低於百萬元的車位交投，最平做價約80萬元。該屋苑近期錄得不少蝕讓個案。其中，該項目3期都會豪庭地庫單號車位，以約95萬元轉手，較2022年時買入價約159萬元，帳面大幅虧蝕約64萬元，跌幅約40.3%，比市場住宅跌幅更大；若以項目車位月租約3,200至3,500元計，回報率約4.4厘。資料顯示，2018年同期數一個地庫二層雙號車位，以約185萬元登記售出，反映項目現時車位成交價低近50%。

第一城做價高位瀉五成 至於沙田第一城本年車位成交價，撇除雙車位買賣，全數都低於百萬元，做價介乎約48萬至約75萬元；4月該項目置富第一城‧樂薈2樓單號車位，以約75萬元轉售。相比2018年高位時，置富第一城‧樂薈一個同層單號車位成交價約150萬元，低出約五成。該屋苑車位月租約2,500至2,700元，上述最新成交個案回報率約4.3厘。

此外，市區龍頭屋苑太古城車位價亦已失守「兩球」，今年暫錄成交全部低於200萬元，更有一個車位做價約83萬元，為金殿台地下雙號車位，最新成交價較約一年前買入價低逾50萬元，跌幅近40%。代理指，該屋苑現時有約110個車位放盤，月租約3,500至4,000元。事實上，去年該屋苑海景花園東翼1號停車場一樓雙號車位，成交價亦低至約97萬元。至於2021年同一停車場地下車位，成交價高達276萬元。

事實上，本月細價車位成交顯著上升。香港置業研究部董事王品弟表示，4月截至16日，錄得228宗純車位註冊，較上月同期的169宗增加約34.9%；而價值100萬元或以下錄得98宗，較上月同期的65宗大幅上升約50.8%。

太古城車位今年暫錄成交全數低於200萬元。 今年部分藍籌屋苑車位成交概況