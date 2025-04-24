簡訊一覽
●中國海外宏洋(00081)今年首季收入約57.87億元（人民幣‧下同），按年下降22.8%；經營溢利約3.98億元，按年跌48.6%；合約銷售額約69.32億元，按年跌12.5%。
●新東方(09901)截至2月底止第三季淨利潤8,725.5萬美元，按年升0.1%；非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤1.13億美元，按年跌14.31%。
●寶龍地產(01238)公布，已委任中國國際金融香港證券為新獨家財務顧問，以促進公司與其債權人之間的進一步溝通。
●中海油田服務(02883)今年首季淨利潤為8.87億元（人民幣‧下同），按年升39.6%；營業收入按年升6.4%至107.97億元。
●山東黃金(01787)上周三遭Gold Virtue Limited於場內減持401.97萬股，每股均價約24.29元，持股由5.4%降至4.93%。
●天齊鋰業(09696)料今年首季淨利潤介乎8,200萬至1.23億元（人民幣‧下同），而去年同期錄虧損38.96億元。
●平安好醫生(01833)今年首季淨利潤3,318.8萬元（人民幣‧下同），較去年同期蝕3,777.8萬元由虧轉盈；經調整後淨利潤5,786.1萬元，去年同期經調整後虧損為1,884萬元。
●中國交通建設(01800)今年首季新簽合約額5,530.34億元人民幣，按年增9.02%，完成年度目標的27%。
●美高域(01985)預期截至今年3月底止年度將錄得除稅前溢利約1,870萬元，按年減幅約57.3%。
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