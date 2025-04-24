星核心通脹率4年低

新加坡核心通脹率續創近4年低位，初現通縮的壓力。當地統計局公布的核心消費物價指數（CPI）在3月僅升0.5%，按月低0.1個百分點，也低於市場預期的0.7%，再度刷新2021年6月以來最低水平。至於包括住宿和私人交通成本在內的通脹率在3月則為0.9%，低於市場預期的1%。

大華銀行發表報告表示，在新加坡金管局（MAS）量度CPI的貨品或服務籃子中，價格升幅高於或等於2%的比例在3月估計為26.8%，顯著低於2月和1月的31.2%和34.4%；又估計價格下降項目比例達38%，顯示星洲或出現早期的普遍通縮壓力。全年通脹率將很可能低於MAS本月中時向下修訂的0.5至1.5%範圍。該行預計，MAS將於7月再度放寬貨幣，降低新加坡元名義有效匯率（NEER）曲線的斜率。

馬來西亞3月CPI揚1.4% 其鄰國馬來西亞3月CPI升幅亦按月降0.1個百分點，至1.4%，為2021年2月以來新低，市場原預期為1.6%。上月通脹放緩，主要由於食物價格穩定，以及住宿服務、餐飲、珠寶、公共事務費用等價格升幅放緩所致。大華銀行估計，在基數效應下，下半年馬國通脹會回升。

同樣位於東南亞的印尼，其央行昨日議息後維持基準利率於5.75厘不變。雖然美國關稅為全球前景添上陰霾，但印尼央行維持全年經濟增長預測於4.7至5.5%不變。

美銀削亞洲經濟增長預測 美國銀行將今年亞洲區經濟增長預測，由原來的4.5%，下調至3.9%，主要反映中美貿易摩擦和關稅壓力，拖累該區經濟。該行同時下調中國經濟增長0.5個百分點至4%，但稍為看好印度，僅削經濟增長預期0.2個百分點至6.4%，認為印度國內政策措施為增長提供了支持。