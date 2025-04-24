日製造業連縮10個月 訂單減

由美國發起的貿易戰仍未明朗，拖累日本製造業連續10個月收縮。由au Jibun Bank發布的日本製造業採購經理指數（PMI）4月初值為48.5，雖較3月升0.1，但遜市場預期的48.7，也是自去年7月起一直處於50以下的收縮區域，顯示當地製造業供求正在退減。其中，工廠新訂單下降速度為逾一年來最快，這是由於對關稅的擔憂，令外部需求加劇惡化，客戶支出疲弱所致。

發那科無法提供業績預測 剛巧日本工業自動化設備巨頭發那科（FANUC）在業績報告內表示，未能提供明年3月底止新財年業績預測。原因是不確定因素眾多，包括美國關稅及其對全球經濟的影響、匯率趨勢、地緣政治風險等，目前仍要仔細評估和合理計算相關影響。

至於日本服務業PMI則由3月的50，升至4月初值的52.2；綜合PMI初值報51.1，按月升2.2，兩者俱重拾擴張。報告解釋，由於客戶需求持續改善，推動整體銷售增長速度達到3個月來最快。惟受訪企業對前景感到不確定，其對未來一年經營信心降至2020年8月新冠疫情以來的最低點。

事實上，國際貨幣基金組織（IMF）近日也下調日本經濟今年增長預測0.5個百分點至0.6%；下調明年增長預測0.2個百分點至0.6%。該組織估計，日本央行將以「慢於2024年10月時假設的速度」加息，利率朝1.5厘左右的中性利率水平邁進。

韓消費信心升 景氣仍悲 鄰國南韓方面，今年4月南韓綜合消費信心指數為93.8，按月回升0.4，進一步遠離去年12月因總統戒嚴令風波所導致的兩年低位86.6；惟該指數仍低於100，表示消費者對景氣感到悲觀。