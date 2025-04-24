英4月服務業及綜合PMI轉陷收縮

歐洲經濟烏雲密布。標普全球公布，經季調後英國4月製造業採購經理指數（PMI）初值按月降1.3至44，創20個月低。同月服務業PMI和綜合PMI同由擴張轉為收縮，初值分別報48.9及48.2，低於50的盛衰分界，分別創27個月和29個月最低，前值分別為52.5和51.5。

企業信心逾兩年最弱 標普表示，海外市場需求疲弱，壓抑了英國製造業及服務業活動。來自海外的新業務量急降，降幅屬近5年最急。受訪企業指美國關稅影響負面，打擊海外客戶信心，企業對未來一年信心亦降至2022年10月以來最低。

在經濟不穩定時，英國政府債務加重。據英國國家統計局（ONS）數字，3月公共部門淨借款升至164億英鎊，高於前值的123億英鎊和市場預期的160億英鎊，也創有紀錄以來3月的第三多債務。分析師指，美國對等關稅未公布之前，英政府債務便率先向上，增加了未來加稅的壓力。

歐元區兩大經濟體德國和法國亦不容樂觀。法國4月製造業PMI按月降0.3至48.2；同期服務業PMI降1.1，綜合PMI降0.7，分別至46.8和47.3，全部持續位於收縮區域。德國4月製造業、服務業、綜合PMI分別報48、48.8、49.7，後兩者更由擴張轉為收縮。同月歐元區製造業PMI稍高於前值和市場預期，報48.7，服務業PMI降1.3至轉陷收縮區的49.7，綜合PMI跌0.8至將近收縮的50.1。

歐2月貿盈增10.5% 荷蘭國際集團（ING）報告認為，4月歐洲地區PMI數字或未完全反映美國對等關稅事件，隨着滯脹風險回歸，下月PMI或會再下降。事實上，歐元區最新公布的2月貿易順差按年升10.5%至240億歐元，為自2020年12月以來最多。高順差或令美歐兩地更難順利完成貿易談判。

另一方面，歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，如果歐洲加大一體化的努力，歐元將會在數年內處於最佳位置，可能成為美元的替代儲備貨幣。