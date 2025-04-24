富蘭克林：市場波動締造撈底時機

美國總統特朗普上任3個多月，已經將金融市場翻天覆地，無論是美國股市、債市都猶如過山車般波動。富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers表示，經濟和投資環境幾乎每日都在變化。儘管他對於市場看法仍然審慎，惟相信關稅爭議的最終結果，將不會如先前市場所恐慌般那麼差。隨着貿易談判開始、局勢降溫，市場將重新聚焦於一些增長趨勢；現時市場波動帶來了機會，是長線投資者入市撈底的最佳時機。

關稅衝擊美經濟有限 Bowers稱︰「我們目前對市況的展望是謹慎的，但看法已愈來愈正面，並且注意到更多投資機會。」他解釋指，只要關稅議題解決，市場會把焦點轉移美國經濟的基本面以及長期動力。考慮到這次的市場衝擊是「自我實現」（self-inflicted）的，當這波衝擊結束後，對美國經濟結構的損害有限，並且經濟依然有不錯的韌性。

他又提到，特朗普政府的政策亦會帶來一些長期增長動力，包括政府開支縮減、放寬監管、稅務改革、產業回流等，這些政策主張都有利於私營經濟發展，支持投資、私募資本的發展、企業併購等，從而推動長期經濟增長。

看好AI醫療工業板塊 作為股票基金經理，因應目前的形勢，他在選股策略方面亦有一些改變，除了考慮企業競爭力、管理團隊、盈利能力等基本因素外，再加入更多分析的角度，比如企業的收入來源、供應鏈狀況及關稅風險等。「我們看到一些企業開始接受關稅成本。有些公司會選擇加價，有些則轉移成本至上游供應鏈，也有一些自行吸收成本。」

對於當前市況，他直言︰「我們把波動視為機會。許多高質素、貿易相關風險低的股票遭到錯殺。」就投資主題而言，他仍看好生成式人工智能（Generative AI）等科技概念，同時亦建議從醫療保健、工業等板塊中尋找機會，其中醫療保健受惠於人口老化、AI藥物研發等大趨勢，而工業板塊可留意產業回流、能源、基建、半導體等受政策支撐的領域，並謂：「（美國股市）逢低買入？答案是肯定的，但要主動選股。」