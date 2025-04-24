道指曾飆千點越4萬

美製造業PMI超預期 美匯債價齊漲 美股連續兩日大反彈，繼周二道指大漲逾千點後，3大股市指數於周三早段繼續揚升。道指早段曾再漲1,189點，報40,376點；標指升181點，報5,469點；納指升694點，報16,816點。市場憧憬美國總統特朗普在關稅議題上立場軟化，以及聯儲局可望保持其政治獨立性和自主權。美匯指數亦重回99以上，美債價格同樣上漲，使10年期債息低見4.304厘，反映出當前美國金融市場的股、匯、債三者「齊上齊落」的情況持續。

最新的經濟數據顯示，美國4月標普製造業採購經理指數（PMI）初值為50.7，遠勝預期，亦反映製造業活動增長；服務業PMI初值報51.4，仍處於擴張區間。而3月美國新屋銷售按月大增7.4%，至以年率計72.4萬間。雖然這些經濟數據尚未完全反映美國關稅所帶來的影響，但標普全球市場財智指出，製造業界已經開始加價出貨。

商界施壓 「特」立場軟化 事實上，促成特朗普軟化立場的，很可能是來自金融市場以及商界的壓力。根據美國銀行的調查統計，最近一輪美國上市公司業績會議上，管理層對經濟狀況作出負面評論的比例，已遠超歷史平均水平。按這趨勢發展下去，企業高層對經濟「負評」的比例，勢必創下2009年以來最高。在公布上季業績的標指成分股公司中，有27%公司下調全年業績指引，只有9%公司上調指引。

同樣展現出保守投資情緒的，還有「股神」巴菲特。監管文件顯示，巴菲特旗下控股公司巴郡，持有約3,008.7億美元的短期美國國債，相當於鎖定了短期國債總量的4.89%，持倉比美國聯儲局還多。早在股市大跌，巴菲特已提前部署，包括減持蘋果公司（Apple Inc.）等股票持倉，並且不斷增加手頭的現金儲備，部分現金儲備以短期國債的方式部署。

英特爾傳本周裁員兩成 另外，受惠於「美國製造」概念的晶片公司英特爾（Intel）傳將會進行更大規模的重組，本周將解僱約20%員工，涉及約2.18萬人。這亦是自陳立武成為行政總裁後，首次的大規模裁員。消息指，今次的裁員旨在精簡公司的管理層，重建「工程師文化」重要舉措。英特爾股價早段曾升7.27%。

美國電話電報（AT&T）公布首季業績，期內收入按年增長1.99%至306.26億美元；普通股股東應佔盈利為43.95億美元，按年增長29.45%。業績增長主要來自首季無線用戶數目淨增加32.4萬戶，多過市場預期的25.83萬戶。另外，該公司於今年1月發覺用戶流失率上升後，加大了最新系列iPhone的相關月費計劃，同時用以舊換新等手法吸引客戶。該公司股價早段曾跌3.07%。

美國標普製造業PMI