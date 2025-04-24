吉控整合電池業務推新品牌
吉利汽車(00175)母公司吉利控股首席執行官淦家閱在上海車展上指出，將向全行業開放電池底部安全專利集，為消費者和行業帶來從整車電池安全設計到技術驗證的系統性解決方案。同時，吉控宣布成立全新的電池產業集團──吉曜通行，整合旗下電池業務，原有的金磚電池、神盾短刀電池將統一為「神盾金磚」電池品牌。
小米：YU7將如期上市
吉汽旗下銀河品牌名為「銀河戰艦」的SUV車型，亦搭載神盾金磚電池。另吉汽旗下的極氪科技集團亦在上海車展上正式推出全新車型極氪9X。極氪同場全球首發V4極充兆瓦樁，首個V4極充兆瓦站已落地杭州，更成為當前行業單體功率最大的充電站，未來將在深圳等核心城市試點，加速新能源汽車進入「單槍兆瓦時代」。
另一車企小米集團(01810)電動車SU7上月出事故後，小米新款電動SUV（運動型多用途車）YU7發布和上市時間一直受市場關注。小米公關部總經理王化在社交平台發文指，YU7上市發布時間沒有改變，依然是雷軍預告的今年6至7月。小米股價昨收報47.45元，升6.86%。
海外市場方面，小米於德國慕尼黑設汽車研發中心，以加速歐洲市場布局，目前聘用不足50人，由管理層及專家組成，定位精英團隊，暫無大規模招聘計劃。
此外，小鵬汽車(09868)於上海國際車展推出新車型、人工智能（AI）機械人IRON及飛行汽車陸地航母，其中5C旗艦版小鵬P7+正式上市，建議零售價20.88萬元人民幣；另小鵬X9在內地7天訂單超過6,000輛，香港、澳門及亞太地區（新加坡、馬來西亞及泰國）市場訂單逾1,500輛，合共7,500輛，創史上最強純電MPV訂單紀錄。小鵬正全力研發全新「AI大腦」，而小鵬世界基座模型將會是未來所有物理AI終端的通用模型。
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