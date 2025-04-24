吉控整合電池業務推新品牌

小米：YU7將如期上市

吉汽旗下銀河品牌名為「銀河戰艦」的SUV車型，亦搭載神盾金磚電池。另吉汽旗下的極氪科技集團亦在上海車展上正式推出全新車型極氪9X。極氪同場全球首發V4極充兆瓦樁，首個V4極充兆瓦站已落地杭州，更成為當前行業單體功率最大的充電站，未來將在深圳等核心城市試點，加速新能源汽車進入「單槍兆瓦時代」。