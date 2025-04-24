華為新智駕系統首攻L3商用

上海國際車展昨日開幕前夕，華為在智能駕駛與能源科技領域連發重磅方案，發布乾崑智駕ADS 4系統，並宣布高速L3（有條件自動化）商用解決方案正式落地，吸引包括賽力斯、北汽新能源、江汽、上汽、奧迪中國等11家主機廠負責人現場助陣，標誌着智能駕駛行業正式邁入L3級商用新階段。

另華為數位能源也發表兆瓦級液冷超充方案，專為電動重卡設計，實現15分鐘1,500度電快充。華為已聯合11家車廠開發30餘款4C超充重卡，涵蓋港口、礦場等場景，並與順豐、京東達成5,000輛重卡部署協議。新成立的超充聯盟2.0匯聚東風商用車、廣汽領程等產業鏈夥伴，加速布局重卡電動化。

至於獲廣汽入股的自動駕駛技術公司小馬智行聯合創始人、首席執行官彭軍表示，今年是「Robotaxi（無人駕駛的士）量產元年」，目前已具備Robotaxi量產能力。

日本車企也繼續深耕中國市場。本田汽車昨日表示，將與寧德時代合作，共同開發將電池直接放置在車身內的高效平台；同時亦將與寧德共同開發磷酸鐵鋰電池；另將與中國夢騰智駕在高級輔助駕駛技術方面展開合作。

此外，豐田汽車發布EV「bZ」系列新款車型鉑智7；本田也首次發布面向中國市場的EV品牌「燁」系列第二彈燁GT量產車型。