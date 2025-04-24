中國車企2030全球市佔料達三成

正當美國車廠仍苦苦哀求特朗普政府取消25%進口汽車關稅，以免招來反制損及海外業務利益，全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布最新汽車行業調研報告指，受惠於俄羅斯市場的穩定需求量，中國在應對席捲全球汽車出口市場的關稅衝擊時，仍能保持強勁韌性，預測中國品牌全球市佔率會由去年的21%，升至2030年達30%。

報告結果顯示，三分之二受訪高管認為中國在智能駕駛系統方面處於領先地位，而其他市場缺乏相應條件複製同樣的成功，包括數據收集與處理，以及人工智能（AI）和機器學習相關人才儲備。

報告指出，儘管美國等國家的關稅將使中國汽車和零部件出口成本上升24%，相當於增加460億美元，但這僅佔到中國汽車行業總產值的3.8%。去年中國汽車出口量大幅增長23%，乘用車出口達到640萬輛，比排名第二的日本高出逾50%；俄羅斯和中東合計佔去年中國汽車出口總量的35%，首次超過對歐美總出口量；另預測今年內地市場將增長4%至2,680萬輛汽車，跑贏全球其他主要市場。

上海國際車展與北京車展隔年舉辦，昨日開幕的上海車展有包括零部件企業在內的約1,000家企業參展，展期至5月2日。