滙豐：港匯短期或觸7.75強方保證

港元兌每美元匯價連日走強，逼近7.75強方兌換保證水平。滙豐環球研究發表報告指，美元兌港元短期內可能面臨額外下行壓力，或令港元短暫觸及7.75的強方兌換保證。然而，鑑於近期貿易及地緣政治緊張局勢升溫，該行將香港今、明兩年本地生產總值（GDP）增長預測下調至1.5%。

受潛在IPO提前派息影響 滙豐解釋，港匯短期內可能短暫觸及7.75強方兌換，主要是潛在的大型IPO（首次公開招股），以及上市公司前置派息交疊之下，可能會暫時影響港元的流動性狀況，尤其是考慮到香港銀行體系總結餘現水平僅450億元。

參考歷史，上市企業為迎接6至8月派息旺季而增加對港元的需求，港元在第二季有轉強趨勢。今年，滙豐估計上市企業派息高峰期可能會提早在5月和6月出現，主要原因是一些大型金融機構已將派息安排在該時段，而非往年的7月和8月。

由於過去一年大量資金流入，香港銀行累積大量未平倉外匯頭寸，目前約為1,010億元，接近2020年時的高峰；若各銀行集體尋求透過與金管局平倉（向金管局賣出美元以換取港元）來減少其大量未平倉外匯頭寸，則將觸發7.75強方兌換保證。不過，該行估計港元今次的強勢或沒有2020年時的強烈和持久，因為一旦大型IPO或派息所引發的潛在流動資金緊縮消失，美元兌港元將更可能在較闊的7.75至7.8區間波動，而非停留7.75或該水平附近。

港元貸存比率降至73.5% 與此同時，香港的港元存款增長持續加快，而港元貸款發放卻持續收縮，以致貸存比率在2月份進一步降至73.5%，是全球金融危機以來的最低水平。

此外，外媒引述消息指，總部位於倫敦的投資公司Permira Holdings Ltd.正調整其亞洲戰略，押注印度經濟崛起，未來18個月將逐步關閉香港及上海辦事處，受影響人員少於10名，大多數或會調往其他辦公室；公司董事總經理、印度區負責人Siddarth Narayan今年稍後將出任亞洲區負責人。