華消費不足 憂難擺脫通縮

美資基金：財策僅維穩 非火箭式催谷 中美關稅戰開打逾兩個月以來有望出現轉機，惟美資基金巨頭富蘭克林鄧普頓卻認為，內地目前的房地產和消費市道仍然不振，是導致內地更難走出通縮的重要原因，並相信中央縱然推出財政刺激政策，屬志在「穩定經濟而非火箭式催谷市道」。內媒最新提及，內地今年首季經濟在實現「開門紅」後，多個省市正抓緊部署第二季經濟工作重點，進一步聚焦提振內需，加快釋放政策效能。

吼側重本地業務中資股 富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊基金經理廖亦平稱，要抵銷關稅戰造成的出口問題，內地或透過財政及貨幣政策達刺激之效，同時觀乎中資股市場仍存在高質素投資機會，尤其是一些業務以中國市場為主的個股，以及對美國敞口有限的中國創新龍頭，其中科技硬件及醫藥公司具有進口替代及本地化概念，應會成為貿戰下的受惠股份。

日前將內地今明兩年經濟增長預測一併下調至4%的國際貨幣基金組織（IMF），其首席經濟學家古蘭沙稱，上述更新並無因應內地近日公布首季強勁的經濟增長數據而修正；又指關稅將令中美兩大全球經濟體的雙邊貿易大幅減少，料拖低中國經濟增長1.3個百分點，帶來更大通縮壓力，惟財政支持有助緩解影響。

多個省市推擴內需方案 事實上，內地包括上海、廣東、黑龍江、吉林等多個省市正規劃出台《提振消費專案行動方案》，反映各地方政府正將一籃子擴內需政策付諸實行，只是政策持續多久、對經濟扶持力度又有多大成為外界的質疑之處。

其中，上海市政府日前表明，針對實施好提振消費專項行動，抓好「兩新」政策落地（即大規模設備更新和消費品以舊換新），促進入境遊消費發展，打造更多文商旅體融合的消費場景。

廣東省也要求大力提振消費需求，深入實施提振消費專項行動，適度加大消費補貼和政府採購力度，促進廣貨國貨消費、新型消費、入境消費、公共消費等，不斷挖掘消費增量，激發消費活力。

有專家認為，內地接下來擴內需政策會顯著加力，譬如涉及提高耐用消費品以舊換新額度、加大財政金融對實體經濟支持力度，以及進一步推動房地產市場止跌回穩，預計各地政策持續加碼之下，第二季經濟有望延續回升態勢，內需對經濟增長的貢獻率進一步提高。

至於美匯指數繼續走弱，人民幣匯價趨穩。昨日離岸人民幣兌每美元回升至7.2871，折合每百港元兌93.89元人民幣，在岸人民幣下午4點半官方收報7.2955，較上日官方收盤價漲190點子。

人幣跨境收付款新高 同日，中國人民銀行在公開市場開展1,080億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，操作利率持平於1.5厘，另由於有1,045億元逆回購到期，單日淨投放縮減至35億元。

國家外匯管理局數據顯示，3月以人民幣交易的跨境收款和付款金額分別高達2.7萬億元和2.5萬億元，雙雙創下歷史新高。若然折合為美元計算，人民幣在全幣種跨境收付款總額中的比重，超過2023年8月創下的高峰，達54.3%。

人行深圳市分行、外管局深圳市分局昨日於首季新聞發布會上稱，自「跨境理財通」2.0落地以來，深圳地區銀行新增個人投資者2.7萬名，跨境收付合計420億元，佔大灣區的比重近50%。滬綜指昨日收跌3點或0.1%，報3,296點；深成指升65點或0.67%，報9,935點，兩市成交增逾10%至1.23萬億元。

多個省市擴內需政策摘要