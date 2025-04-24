金價跌 仍獲撐上四千關

黃金價格昨日由歷史高位回落，現貨金曾跌逾3%，低見每安士3,260美元，期貨金亦曾跌至3,271美元。不過，不少機構仍看好金價前景，其中摩根大通將明年次季金價目標定在4,000美元，而新加坡銀行最新將12個月黃金目標價由3,400美元，上調15%至3,900美元，另3個月及6個月目標價分別為3,400美元及3,650美元。

摩通對金價前景看法更樂觀，料第四季金價見3,675美元，明年第二季更見4,000美元，原因是投資者和央行的黃金需求持續強勁，今年平均每季淨需求達710噸。

該行又表示，若然要數黃金潛在看跌的因素，央行需求意外下降是最大風險。另外，鑑於工業需求充斥不確定情況，料白銀將面臨更大阻力，不過年底仍向每安士39美元邁進。

3因素恐累美元續弱 新加坡銀行稱，金價自年初以來上漲逾30%，反映市場難覓能替代美元的主要貨幣，同時由於美債傳統避險功能減弱，都進一步推高金價。此外，該行也看好銀價前景，予3個月、6個月及12個月目標價為32.8美元、35.5美元及37美元。周三現貨銀價升1.1%，報32.87美元。

與此同時，新加坡銀行因應特朗普政府的經濟及外交政策憂慮，下調美元匯價預測，並指長債息率抽升、股市回調與匯價走弱三重因素，向美元釋出極為負面信號，將歐元兌美元12個月目標價由1.17上調至1.23，日圓兌每美元則由139調升至132。另人民幣在岸價兌每美元的3個月目標價為7.35，12個月目標價為7.4。

至於幣圈行情近日也與美股走勢迥異，據CoinMarketCap數據，比特幣昨曾突破每枚94,000美元，高見94,160美元，日內升幅逾6%；以太幣更漲逾10%，見1,816美元。渣打銀行最新調高比特幣的長期價格預測，料今年底達20萬美元，到2028年達50萬美元。