強積金月內人均蝕萬一

受累關稅戰打擊全球金融市場表現，香港打工仔強積金回報亦受拖累。強積金顧問GUM指，截至4月16日，強積金綜合指數下降至241.8點，月內蝕4%，年初至今虧損1.4%；4月強積金人均虧損11,163元，年初至今累計虧損為3,815元。

料明年推全自由行 GUM表示，4月股票基金表現不佳，雖然混合資產基金及固定收益基金表現相對穩定，但回報率仍受影響。香港股票基金是表現最差的股票基金，月內跌幅達9.4%，年初至今只升2.5%；歐洲股票基金即使表現最好，但月內仍跌1.9%，年初至今升4.3%。近年受追捧的美國股票基金也表現疲弱，月內挫6.1%，年初至今插11%。

另一方面，積金局就強積金「全自由行」公眾諮詢至本月28日，該局行政總監鄭恩賜表示，諮詢期後將結果及建議提交政府考慮，如果今年內完成修訂法例，「積金易」平台亦能全面上線，估計明年便可實施「全自由行」。

「全自由行」容許打工仔將現職僱主的強制供款，每年一次轉移至自選計劃。在建議的「核心方案」下，5月起入職的僱員可直接將僱主強制供款放在個人帳戶滾存增值，而「延展方案」則針對已入職僱員，但須設立的新類型帳戶（即專項帳戶）。

他提到，「核心方案」所涉及的法例修訂和系統修正較為簡單，「延展方案」則較為複雜，希望社會就是否分階段實施提出意見。至於每年一次的做法是參考現時「半自由行」做法，認為平衡了各方面考慮，可避免大幅增加轉移次數和一些小額結餘的帳戶數目，減少行政成本；又指「全自由行」准僱員自行安排如何投資，但不建議僱員經常將基金轉來轉去，強調強積金是長線投資，並非像買賣股票一樣可以「短炒」。

強積金市場及人均回報變化