港股收復兩萬二 北水掟貨4載最多

關稅戰降溫在望，港股應聲彈上，恒生指數收升510點，連續3個交易日向上，並且重上22,000點關，不過，「北水」趁機沽貨，轉淨流出181.07億元，規模為2021年2月下旬以來最多，全日成交額按日增加3.66%至2,606.7億元。

恒指昨日裂口高開517點，報22,080點，其後愈升愈有，最多揚576點，高見22,138點，收復20天線，收市報22,072點。國企指數升165點或2.08%，報8,116點；科技指數升150點或3.07%，報5,049點。

日媒報道，字節跳動、阿里及騰訊等內地科技巨擘早於去年已開始為潛在的限制做準備，試圖囤積H20晶片；又指該3家科企曾要求英偉達盡快運送約100萬塊H20晶片，即大約一年的供應量，最理想情況是在今年5月底交付，而這批急單的總價值超過120億美元（約936億港元），而在美國新限制生效之前，已有總值數十億美元的H20晶片運往中國。

花旗指，關稅陰霾持續存在，預計泡泡瑪特將加快供應鏈多元化，有可能會加價應對關稅，或優先在其他市場拓展業務，預期新產品推出將成為短期催化劑，給予「買入」評級，目標價162元。

美銀證券對泡泡瑪特新產品渠道看法正面，相信新系列可將其知識產權（IP）受歡迎程度提升至另一層次，尤其是在海外市場，故重申「買入」評級，目標價上調18%至236元。

信誠證券聯席董事張智威提醒，關稅細節仍未有定案，加上特朗普立場飄忽不定，相信股市走勢仍然反覆，投資者宜保持警覺，吼位鎖定利潤。