波音資不抵債涉逾259億

搞砸「美國製造」招牌的飛機製造商波音公司上季虧損按年收窄64.13%至1.23億美元，但截至3月底仍資不抵債33.25億美元（約259.35億港元）。行政總裁奧特伯格表示，正尋求聯邦航空局（FAA）的批准，希望將737 MAX客機的每月生產上限從38架提高至42架。

虧損收窄的原因是首季商用飛機交付量由去年首季的83架，大幅增至130架，商飛部門的收入按年增長75.09%至81.47億美元，繼而使集團總收入按年增長17.66%至194.96億美元。3月底商飛訂單為4,604.47億美元，按季多252.72億美元或5.8%。

波音獲特朗普政府授權開發和生產第六代戰機F-47，但這是很遙遠的事，3月底在手國防訂單615.67億美元，按年僅增1.35%，增幅跑輸F-35生產商洛歇馬丁的8.53%，或B21轟炸機生產商諾斯諾普格魯曼的17.58%。

然而，賺美軍的錢並不容易，尤其是特班子嚴控開支，波音上季國防部門經營溢利率僅2.46%。此外，諾格訂單數據亮眼，問題是B21成本上漲令市場大失所望，導致股價周二暴瀉逾一成；其行政總裁沃登派定心丸稱，B21成本不會再大漲，又謂政府會吸收關稅成本，海外訂單強勁。

通用動力首季盈利增24% 製造軍機和軍艦的通用動力（General Dynamics）上季多賺24.4%至9.94億美元，3月底在手訂單約887億美元，按年減少5.3%，但作戰系統（坦克和彈藥）訂單按年升8.3%。公司稱，軍機部門的盈利能力已顯著改善。