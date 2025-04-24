沽空特斯拉料帳賺897億

特斯拉（Tesla）股價去年底因為特朗普再度當選美國總統而暴漲，不料紙上財富很快就化為灰燼。專門搜集市場空倉數據S3 Partners指出，隨着特斯拉股價不斷下瀉，該股空倉迄今未變現盈利高達115億美元（約897億港元）。

S3董事總經理安特曼表示，沽空Tesla比沽空英偉達（Nvidia）更好賺，遂見相關空倉今年累計增加1,000萬股或15%，預期股價未來仍會波動，取決於公司的業務能否抵禦不斷升溫的悲觀情緒。

隨着行政總裁馬斯克「從良」，準備修心養性搞好特斯拉，也許經已到「利空出盡」的時刻。

富國嗌減持 睇再冧一半 然而，由於上季業績確實是差過預期，有多間券商下調Tesla的目標價，高盛降低至235美元，評級「中性」，富國則削至120美元，亦即比周二收市價低一半，評級「減持」。

瑞穗也將Tesla目標價由375美元降至325美元，但維持「跑贏大市」評級。該行認為，上季收入和純利難看已在市場意料之中，預期今年交車量倒退8%，但Model Y生產線完成重整後，產量會有所改善，它與Cybercab（連軚盤都無的無人駕駛的士）會是今年下半年和明年初業績的主要動力。