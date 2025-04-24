Tesla賣車收入13年最差

上季少賺七成遠遜預期 馬斯克減公職救火 世界首富馬斯克（Elon Musk）自依附美國總統特朗普後，率領政府效率部（DOGE）砸爛大量公務員飯碗，更自恃是總統親信為歐洲極右派造勢，惹火行徑激起歐美民眾強烈抵制，更拖累其上市旗艦——美國第一大電動車企特斯拉（Tesla）上季賣車收入銳減逾21%，為近13年最差，純利更暴瀉七成，遠遜預期。馬斯克終向排山倒海的壓力低頭，下月開始大幅減少在DOGE的時間，又坦承關稅戰為公司帶來不少麻煩。

電動車主業表現不濟，但Tesla股價周三早段漲逾8%，完全是因為馬斯克終於「浪子回頭」，專心收拾本業的爛攤子。馬斯克重申，DOGE致力整頓足以毀滅美國的瘋狂財政赤字，針對浪費和欺詐卓有成效，不然國家破產，「Tesla和在座各位都會遭殃」。

交車近5載低 毛利率探底 上季，Tesla交車量創2020年次季後新低，遠遜預期，官方解釋部分由於大眾車型Model Y的生產線正全面調整。馬斯克稱，選擇在首季整頓最暢銷車型的生產線是因為人們通常不會在隆冬買車，現時進展理想，亦有能力在今年上半年推出更廉價車型，可是新的生產方法雖可控制日後若擴產的開支，但削減成本的效果未如預期。

競爭激烈下，Tesla上季汽車平均售價倒退，賣車毛利率進一步探底，僅得11.32%。

好友狠心下調目標價36% 馬斯克稱，公司正專注在6月於德州推出無人駕駛的士，Model Y會率先在該州首府做到無監控的自動駕駛。

然而，一直唱好該股的Wedbush證券分析師艾夫斯直言：「覺得馬斯克無損害Tesla品牌形象的人，應與美國、歐洲和亞洲的買車人士交流。」，更已「含淚」把目標價狠削逾36%至350美元，坦言馬斯克所為恐令Tesla的需求永久減少15至20%。

不過，Tesla的季績未至於一無是處，如儲能出貨量按年飆逾五成，使電力設備部門收入升66.97%，毛利率擴大4.1個百分點至28.75%。

關稅影響儲能機械人業務 汽車以外業務，投資者最關注的是其儲能和機械人的潛力，問題是兩個領域都面對特朗普關稅戰的壁壘，且公司剛以「不確定性」為由撤回今年業績指引，待發布次季業績時才更新。

該企的儲電設備Megapack能提高供電的穩健性，於人工智能（AI）狂食電的當下理應能大派用場，但靠上海超級工廠，故「關稅戰對能源業務的衝擊大過汽車部門」。他又指，正張羅設備在美國生產磷酸鐵鋰電池，奈何不敷應用，組建非中國化的供應鏈需時；至於人形機械人Optimus，刻下要應付手臂採用的永磁需要中國發放出口許可證，由於非軍用，故有信心克服。

馬斯克重申「支持自由貿易和降低關稅」，也會向特朗普進諫，但最終決定權在他；又說關稅對一家毛利率仍低的公司是很難捱，但Tesla在北美、歐洲和中國都有本地供應鏈，應該活得比競爭對手好。

至於特朗普政府積極拓展的印度市場，財務總監塔尼亞（Vaibhav Taneja）指，印度擁有龐大的中產階級，是一個很好的市場，惟進口往印度的電動車面臨70%關稅以及約30%奢侈稅，或令Tesla的電動車在當地售價翻倍，故正在謹慎地考慮應否進入印度市場。

馬斯克稱，特斯拉的將來建基於大量自動駕駛汽車和自動的人形機械人。 Tesla上季業績概覽 Tesla股價近月走勢