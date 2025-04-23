圖操控貨幣政策 特朗普玩火自焚

美國特朗普政府亂揮「關稅大棒」，正以脅迫方式與各經濟體商討貿易協議之際，在憂慮美國經濟衰退下，總統特朗普打開口牌催促聯儲局主席鮑威爾盡快減息，更揚言正研究將「手腳太慢」的鮑威爾炒掉，這看似是大顯「總統權威」之舉，實際上卻是在試圖挑戰美國第四權——聯儲局所代表的貨幣政策獨立性，後果不堪設想。故本周美國再上演股、匯、債三殺，不讓人意外，更反映市場作最壞打算，就是聯儲局的獨立性被粗暴褫奪，隨之而來好可能是美元債體系崩塌的全球金融災難！

欲了解如今美國與世界金融危局，得先了解聯儲局的角色。美國奉行三權分立制度，而聯儲局是由國會授權其獨立運作，其並不是行政權的從屬機構，但屬於獨立的立法性機構，具有財政自主、擁有政策制訂功能，以及執行及裁量權；既不受任何一個權力體系制約，但在運作上具備立法、行政與司法機關的職能，可以制訂規則、操作各種工具，裁量回購和銀行監管，以達到制訂美國貨幣政策的目標。

換言之，聯儲局擁有實際的資金調配權力，可以設定資本投資回報率、決定信用風險承受能力。若作為執行政策角色的總統特朗普要粗暴干預聯儲局貨幣政策，甚至試圖炒掉「不聽話」的聯儲局主席鮑威爾，變相向市場發出重大訊息，就是聯儲局的獨立性消失，連帶美債定價錨地位及美元儲備貨幣地位都給斷送，後果是全球金融市場沿用的定價規則也被破壞，導致全球公認的美元定價、計價功能不再，等於摧毀整個美元體系。

本來在外部看來，目前由美元主導的金融體系、美元作為國際儲備貨幣，仍是堅不可摧，全球要推動去美元化，舉步維艱。不過，若美國內部出現總統粗暴解僱聯儲局主席，推倒聯儲局獲全球認可的獨立基礎，大概率出現的即時後果，乃美元債市會首先崩潰，被視為全球金融市場定價基準的10年期美債孳息率失序，難以再反映真實的市場風險，全球金融市場將陷入極度恐慌與混亂，美元的計價功能亦難保，最終摧毀美元城堡。

美元金融霸權是美國經濟命脈，建立要數十年，破壞卻可能用瘋狂總統上任幾個月時間就能實現。面對這個亂局，美國政治體制有否制衡力量，挽狂瀾於既倒？國際資金已不耐煩，畢竟這場鬧劇難以用三、兩個月收拾殘局，寧可盡快減磅美元資產，將資金調配至歐洲、中國市場，又或增持黃金等資產分散風險。

美國正與多國進行貿易談判之際，國內經濟滯脹與美元債體系風險急升，誠然令美國處於談判的不利位置，惟這一切都是特朗普政府所造成。到底自視為「皇帝」的特朗普，最終會否老羞成怒，炒掉鮑威爾；還是繼續只打開口牌「靠嚇」，最終得接下其關稅大棒的回力鏢；美國滯脹到臨，兩個結果顯然都不是好局。站在世界利益，大概沒人想美國按下美元霸權喪鐘，但若此劫難避，迎來的是世界金融貨幣體系全面重塑的重要時點，各方得為這個大變局作好準備。