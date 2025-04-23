股市估市：電力板塊展現防守力

美國總統特朗普多次公開施壓要求聯儲局減息，市場憂慮聯儲局獨立性受損，投資者對美元資產信心動搖，避險情緒高漲，金價再創新高。至於港股方面，中美貿易戰前景未明，內地穩增長政策待公布，投資者焦點料轉移至企業季度業績。恒生指數料區間上落，短期受制於22,000點。

周大福與熱門的知識產權（IP）聯乘合作增強品牌活力，高毛利率的一口價黃金產品受捧，收入貢獻提升，帶動盈利結構改善。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率約17倍，低於過去5年平均水平，目標價11元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）