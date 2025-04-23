股市估市：電力板塊展現防守力
美國總統特朗普多次公開施壓要求聯儲局減息，市場憂慮聯儲局獨立性受損，投資者對美元資產信心動搖，避險情緒高漲，金價再創新高。至於港股方面，中美貿易戰前景未明，內地穩增長政策待公布，投資者焦點料轉移至企業季度業績。恒生指數料區間上落，短期受制於22,000點。
板塊方面，內地3月規模以上工業發電量7,780億度，按年增長1.8%，增速較首兩個月加快3.1個百分點，反映工業活動轉趨活躍。華電國際(01071)第一季度累計完成發電量513.8億度，按年下降8.51%；完成上網電量480.2億度，下降8.5%，主因公司所在區域電量供需寬鬆，新能源裝機容量持續增加，煤電機組利用小時下降。不過，首季煤價跌幅大於電價回落幅度，燃料成本節省支撐盈利復甦，料對其他火電龍頭有正面啟示。而且市況波動，部分資金料流入高息電力股。
周大福目標價11元
周大福與熱門的知識產權（IP）聯乘合作增強品牌活力，高毛利率的一口價黃金產品受捧，收入貢獻提升，帶動盈利結構改善。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率約17倍，低於過去5年平均水平，目標價11元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：