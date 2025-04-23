輪商精選：看好日圓走勢 留意10467
美匯指數周一曾失守98水平，創逾3年新低，市場憂慮美國總統特朗普與聯儲局的不信任或將影響未來貨幣政策的穩定性。外媒引述美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據指，對沖基金目前對美元的看淡程度創下去年10月以來最高紀錄。此外，美日雙方的貿易談判亦受市場關注，日本首相石破茂表示將於談判中確保日本利益。
如看好美元後市，預計日圓兌每美元轉弱，可留意美元兌日圓認購證10588，行使價155日圓，實際槓桿18.5倍，9月30日到期。如預計美元將持續下行，可注意美元兌日圓認沽證10467，行使價140日圓，實際槓桿15.2倍，6月30日到期。
歐元睇升 吼10576
歐元兌美元近日曾高見1.15水平，創2021年11月以來高位。歐洲央行上周議息，一如市場預期宣布減息0.25厘。歐央行官員指在於目前不穩定的情況下，將依賴數據來確定適當的貨幣政策立場，同時強調未預先承諾某種特定的利率路徑。美元疲弱，市場開始觀望歐元能否挑戰美元的儲備貨幣地位。
如投資者認為歐元將持續上升，可參考歐元兌美元認購證10576，行使價1.16美元，實際槓桿15.5倍，9月30日到期。如預期歐元將從高位調整，可留意歐元兌美元認沽證10630，行使價1.06美元，實際槓桿17.1倍，11月28日到期。
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