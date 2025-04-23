專家點評：環球金融市場再添陰霾

復活節長假期結束，估計港股又要再次經歷一段時間的納悶。近期市場再加添不明朗因素，除了關稅戰和貿易政策的不確定性外，美國聯儲局的貨幣政策動向，美國總統特朗普政治干擾似乎影響投資者的情緒。

眾所周知，特朗普一直施壓聯儲局減息，矛頭直指聯儲局主席鮑威爾。不過，鮑威爾及其他官員明確表示，目前的通脹水平仍然偏高，貨幣政策仍需保持適度的限制性。

政治干擾損聯儲獨立性 儘管市場普遍預期今年可能迎來降息，但聯儲局官員的觀望態度表明，降息節奏或許會比市場預期更慢。如果降息步伐延後，可能會影響股市估值，導致市場波動加劇。

此番言論與特朗普政府相違背，估計此後將對鮑威爾為首的聯儲局作一定程度施壓，加上關稅政策的不確定性，均為市場增添風險。政治上的干擾可能影響聯儲局的決策獨立性，進而影響市場信心。若投資者擔憂政治因素影響貨幣政策的穩定性，資金可能會轉向避險資產，如黃金、美元或美國國債。

當然，特朗普政府的關稅政策對市場前景構成不確定性，企業可能因應貿易環境變化搶先採購，導致短期經濟活動看似強勁，但未來可能回落。若貿易環境進一步惡化，企業投資減少，經濟增長可能受挫，進而影響企業盈利和市場表現。

美元避險資產角色動搖 面對市場的不明朗，相信投資者會考慮減少短期入市投資，從而降低美股或資產類別波動帶來的風險，而避險資產將受惠，如黃金作為市場震盪時的防禦型投資。但要留意，今次的避險並沒有美元的份兒，近日美元持續轉弱，形勢已告訴投資者，美元的地位開始動搖。當然，仍然相信是短期現象，但近期美國本土示威反對特朗普的集會不少，投資者應密切留意其中的變化。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）