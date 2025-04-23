二手市況：豪景三房劈至468萬售 8年貶14%

二手樓價持續回落，新界大型屋苑蝕讓成交湧現。青龍頭豪景花園套三房戶，減價後以468萬元易手，原業主持貨逾8年沽貨，單位帳面貶值約14.4%。

晉誠地產姚頌溏表示，上述為9座高層B室，實用面積約715方呎，可望海景及山景，叫價507萬元放售，減價39萬元，終獲屋苑分支家庭購入，呎價僅約6,545元。原業主於2017年2月以547萬元購入，2021年曾作內部轉讓，帳面虧蝕79萬元。

尚悅兩房跌穿4球 將軍澳指標屋苑都要蝕賣吸客。中原張鎮邦指，都會豪庭1座高層B室，實用面積約406方呎，兩房設計，以545萬元獲承接，呎價約13,424元，原業主持貨逾8年，帳蝕21萬元。

元朗尚悅兩房單位做價跌穿「4球」。美聯曹錦輝稱，該盤13座低層G室，實用面積約426方呎，最初叫價405萬元放售，減價至398萬元成交，呎價約9,343元，新買家為外區上車客。據了解，原業主早於2014年一手購入單位，帳面跌價逾兩萬元轉手。

市區屋苑業主加快出貨。中原許永生表示，長沙灣宇晴軒3座高層A室，實用面積約441方呎，原業主2023年8月以718萬元購入，叫價700萬元放售，再減價17萬元，成交價683萬元，呎價約15,488元，不足兩年帳面損失35萬元。

瑧蓺迷你戶輸27% 半新盤迷你單位普遍要損手，西營盤瑧蓺4月連錄至少3宗蝕讓，市場消息透露，項目低層D室，實用面積約213方呎，開放式設計，售價420萬元，呎價約19,718元，約7年帳面貶值約27.3%。堅尼地城KENNEDY 38低層戶，實用面積約298方呎，市傳以705萬元沽，逾3年帳蝕逾85萬元。

青衣明翹匯錄本月首宗二手買賣。消息稱，屋苑2A座中層一房戶，實用面積約299方呎，剛以400萬元售出，呎價約13,378元，原業主於2019年底一手購入上址，約5年半帳面虧蝕逾65萬元。