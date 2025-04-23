盛滙兩月蝕沽5舖 損手3292萬

本港零售市道低迷，舖位做價插水，盛滙商舖基金再蝕沽兩間市區街舖，不足兩個月已連沽5個地舖，全數損手，蝕讓金額共約3,292萬元，平均蝕幅約28%，其中4間由有內地背景買家買入。

該基金創辦人李根興透露，自今年3月已連沽5個地舖，套現約8,508萬元，該批舖位購入價共約1.18億元。最新沽出舖位分別是新蒲崗衍慶街9至19A號蒲崗唐樓地下5號舖，建築面積約710方呎，以1,340萬元沽，租金回報率約5.2厘。物業於2021年以2,100萬元買入，樓價蒸發36.2%。