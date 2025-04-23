3新盤周六鬥吸客

瑜一‧天海推32戶 SIERRA SEA售329伙 飛揚三房929萬起 大型新盤入票熱潮，帶動市場氣氛升溫。有至少3個樓盤安排於本周六作新一輪銷售，合共推售366伙。新鴻基地產( 00016 )的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，將於當日首輪發售329伙佔最多，當中318伙價單單位，折實平均呎價約10,877元。

新地副董事總經理雷霆表示，由於項目定價吸引，估計吸引不少大手買家。現時港元存款利息下調，有不少市民傾向買樓作投資收租，對項目銷情有信心。

海璇II連沽兩單位 新地代理執行董事陳漢麟稱，將發售的價單單位涵蓋一房至三房戶，折實價299.88萬至838.27萬元，折實呎價約9,499至12,702元。銷售當日設大手安排，其中A1組須購至少3至10伙。另有11伙特色戶將招標。截至昨日下午，項目於6日累收逾21,000張入票，已超額認購逾65倍。

同系北角海璇II連沽兩伙，套現逾9,900萬元。包括第1座6樓A室，為實用面積1,484方呎四房戶，連車位成交價5,268.2萬元，呎價為35,500元。

其他現樓項目趁旺加推。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，亦將於周六起發售32伙。集團銷售總監封海倫表示，當中14伙兩房單位以價單形式發售，其餘將招標出售。入場戶為第1A座2樓C室兩房戶，實用面積591方呎，折實價1,518.8萬元，折實呎價25,699元。該盤昨日最新售出第2B座9樓C室，為實用面積522方呎兩房戶，成交價1,152.98萬元，呎價約22,088元。

ST. GEORGE'S三房8600萬成交 該公司營業部副首席經理楊桂玲表示，買家可獲贈一個價值150萬元的指定車位，及額外獲贈價值40萬元的家具禮劵優惠或選擇扣減樓價26萬元。

會德豐地產的啟德DOUBLE COAST I加推價單4號，提供37伙，折實平均呎價約17,969元，較價單3號低約7.5%，開放式單位折實價453.5萬元起。