簡訊一覽
●中國財險(02328)於上周三獲美資基金The Capital Group於場內增持304.8萬股，每股均價約13.82元，持股量由5.97%增至6.02%。
●李寧(02331)於上周二獲富達在場內增持52.1萬股，每股均價約15.35元，持股量由4.99%增至5.01%。
●中廣核礦業(01164)公布，第一季集團旗下投資的礦山共生產天然鈾659.1tU，首季計劃完成率110.7%。截至3月底，集團持有天然鈾1,262tU（約328萬磅U3O8），加權平均成本每磅U3O8為71.37美元；已簽訂但尚未交付的天然鈾銷售量3,679tU（約956萬磅U3O8），加權平均售價每磅U3O8為81.88美元。
●中國飛機租賃(01848)宣布，與泰國航空達成首份飛機租賃合作協議，將向其出租9架空客A321neo飛機，將於2026至2028年分階段交付，助泰航持續推進機隊現代化和航線網絡拓展戰略。
●歲寶百貨(00312)公布，出售內地房地產開發商珠海祥耀的100%股權，代價160萬元（人民幣‧下同），預計將確認2,810萬元的出售收益。截至去年底，珠海祥耀之淨負債為1.31億元，其中對集團其他成員之應付款項為1.044億元。董事認為，出售事項將使集團擺脫珠海祥耀及珠海發展項目的財務負擔。
●重慶鋼鐵(01053)今年首季虧損1.17億元（人民幣‧下同），較去年同期虧損3.33億元有所收窄。
●亨泰(00197)公布，接獲執行董事莫贊生通知，香港高等法院已於4月15日向他發出破產令，並裁定其破產。按相關規定，莫同日起已離任其董事職位。
●虛擬保險公司OneDegree昨日成立5周年，5年收入複合增長率達131%，期望今年全年可實現盈利。
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