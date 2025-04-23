IMF削今年全球經濟增長預測至2.8%

國際貨幣基金組織（IMF）發布最新一份《世界經濟展望》報告，把今年全球經濟增長預測從3.3%下調至2.8%，即調低0.5個百分點，以反映美國實施的一系列關稅政策的影響；並預測明年全球經濟增長率為3%，較先前估計下調0.3個百分點，意味着今、明兩年經濟增速將顯著低於3.7%的歷史平均（2000年至2019年）水平。

IMF又估計，全球總體通脹的回落速度將略低今年初的預期，2025年通脹率將達到4.3%，明年將達到3.6%，其中發達經濟體的通脹率預測已大幅上調，而新興市場和發展中經濟體的通脹率則小幅下調。

報告提到，各國政策立場的分化和迅速改變，或者市場情緒的惡化，都可能引發資產價格進一步變動，甚至乎超出4月2日美國宣布大範圍徵收關稅時的反應。同時，匯率和資本流動也可能會急劇調整，特別是對於已經面臨債務困境的經濟體而言。這些衝擊最終可能引起更廣泛的金融動盪，包括對國際貨幣體系造成破壞。

估歐元區相對平穩 就地區而言，IMF將美國今年經濟增長預測下調0.9個百分點至1.4%，並估計今年陷入衰退機率達40%；而中國經濟增速預測則下調0.6個百分點至4.6%。報告指，不斷加劇的風險正主導着經濟前景。貿易戰升級和貿易政策不確定性加劇，或會導致短期和長期經濟增長進一步放緩；而政策緩衝受侵蝕，會削弱經濟對未來衝擊的抵禦力。

至於歐元區則相對平穩，今年經濟增幅預測僅由1%降至0.8%。話雖如此，早前歐洲經濟研究中心（ZEW）的調查顯示，有80%德國企業預期，美國關稅會對德國這個「歐洲經濟火車頭」產生負面影響。即使在沒有對美國出口業務的企業中，依然有42%指將受到關稅帶來的負面衝擊。