阿波羅：高關稅持續 美必陷衰退

美國私募基金巨頭阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家Torsten Slok表示，若關稅政策不變美國今年必定會陷入經濟衰退，國內生產總值（GDP）恐下滑達4%，這一悲觀預期超越其他機構的預測。他表示，美國平均需18個月才能完成一項貿易協定談判，在美國同時與90個國家展開談判的情況下，全球貿易可能陷入停滯，類似新冠疫情期間的供應鏈危機恐重現。

衝擊零售業及小企 Torsten強調，高關稅首先將衝擊零售業與小型企業，進而波及就業市場與消費者信心，尤其小企業通常現金流有限，難以承擔這些額外成本，直言「這將導致大量零售商破產，小型企業會是首當其衝的受害者。」他引述資料顯示，員工人數少於500人的企業，佔美國總就業人口超過80%，也是資本開支的主要來源；一旦關稅壓力加重，這些企業沒有足夠的資金調整營運，勢必引發連鎖效應，包括海外訂單取消、供應鏈中斷、貨品滯留港口，甚至破產倒閉，故提醒，要密切觀察每周公布的首次申領失業救濟人數，因為該數據是能夠最先反映勞動力市場轉差的信號。

事實上，除了擔心私營企業倒閉外，美國聯邦政府亦在政府效率部（DOGE）的壓力下不斷削減人手。外媒報道指，美國聯邦存款保險公司（FDIC）準備裁減職位，涉及約1,250位僱員，相當於該公司兩成人手。報道稱，FDIC打算透過遣散、自然流失、提前退休計劃等多種不同方式減少人手，其中非自願的離職計劃料最快5月13日開始。

洛歇馬丁上季利潤增10% 另外，美國企業最新公布的業績表現分化，軍工股洛歇馬丁上季收入按年增長4.46%至179.63億美元；淨利潤按年增長10.8%至17.12億美元；同業RTX（前稱雷神公司）上季收入按年升5.18%至203.06億美元，惟淨利潤反而倒退10.18%至15.35億美元，其股價周二早段曾挫8.66%。