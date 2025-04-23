羅氏藥廠應對關稅 在美5年投資3900億

批評美國總統特朗普玩殘本地經濟的言論可謂鋪天蓋地，但他藉此威逼製造業回流美國的招數又不能說無效，事關瑞士羅氏藥廠（Roche）宣布會在5年內在美國投資500億美元（約3,900億港元），成為繼禮來（Eli Lilly）、強生（J&J）、Novartis後又一家會在美國大舉投資的跨國藥企。

羅氏估計，本輪投資會為美國創造1,000個就業職位，計及建築更加多達1.2萬個。

具體而言，羅氏會在加州、俄勒岡、印第安納、新澤西及肯塔基擴大和升級產能。新項目則包括賓州的基因療法藥物廠房、印第安納建廠的血糖監測設備產能；以及麻省的研發中心，以人工智能（AI）進行研發，定位為心血管、腎臟和代謝藥物的大本營。

不屬歐盟的瑞士被加徵31%的對等關稅，但無意報復，而是會透過對美投資取悅特朗普，如今就有羅氏和Novartis當先鋒。