日圓兌港元升穿5.5算 7個月新高

日圓近期明顯轉勢回升，周二兌每美元更升破140的心理關口，曾高見139.89，每百日圓兌港元報5.54算，兩者同創去年9月以來新高。圓匯今年來已經累升10%，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至4月15日的數據顯示，投機資金上周對日圓的看漲情緒達到有紀錄以來最高，投資者也正密切關注美日財長就貿易協議上的談判進展。

貿戰累日車企訂單被取消 不過，美國新推出的關稅措施影響卻蔓延至日本企業，連累這批企業營運。外媒報道，財務省在4月9至15日進行調查，涉及汽車、鋼鐵及服務業等518家公司。調查顯示，汽車公司指一些訂單已被取消；另有旅遊業人士表示，他們擔心日圓呈強會對入境遊客構成壓力。

整體而言，在接受日本財務省調查的日本企業及實體中，約10%表示已經受到美國政府關稅政策影響。一家未具名的運輸業企業更表示，正暫停向美國出口部分產品。

日本財務省數據顯示，4月首周日本銀行及退休基金等私人機構共沽出175億美元的海外長期債券，並在第二周再出售36億美元外國債券，兩星期內拋售合計211億美元的外債，創2005年以來兩周最大規模拋售。野村分析指，日本機構投資者今輪沽售的債券屬美債或美國機構債券，旨在降低利率風險及平衡資產配置。

野村斥140億購麥格理業務 另外，日本野村證券同意收購澳洲麥格理集團的歐洲及美國資產管理業務，涉及金額28億澳元（約140億港元）。作為交易的一部分，麥格理與野村同意在產品和銷售渠道方面展開合作，包括由野村擔任麥格理在美國的財富管理產品分銷合作夥伴。有關交易須獲監管批准，料今年底前完成。