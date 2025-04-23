美股今年恐未見底

瑞士寶盛：企業盈測降 估值續跌 料減息一次 受累於特朗普政府的關稅政策衝擊，美國金融市場愈發動盪，周一再次出現「股匯債三殺」的現象，即美股、美債、美元齊跌。瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志認為，美股尚未見今年的低位，下半年可能會再次破底，原因包括企業盈利預測可能面臨下修壓力，以及美股的估值似乎仍未見底。該行目前對美股的評級為「中性」，並預期今年內聯儲局只會減息一次，比普遍市場預期更審慎。

道指早段曾彈706點 經歷周一的再次暴瀉後，美股3大指數周二早段顯著反彈，道指早段反彈706點，曾見38,876點；標指升92點，報5,250點；納指升337點，報16,208點。

鄧啟志表示，在經過近期的調整後，美股短線可能會有所反彈，但就中線而言仍有下跌的空間。他解釋︰「目前仍在進行中的美股第一季度業績期，可能會引發盈利預測下調，對投資情緒產生消極作用。」觀乎市場現況，雖然尚未出現明顯的盈利預期下修，惟個別企業已經因為前景不確而停止提供業績指引，這種現象值得留意。

過去數十年的股市走勢顯示，美股的熊市「通常要跌兩至三成」，從歷史波幅的角度而言，跌勢似乎未完。再者，本輪跌市周期的起始估值較高，市盈率（PE）從20多倍開始下跌，而歷史平均的見底水平約為15倍。

美債挫非外國央行拋售 他亦分析了美國國債、美元下跌的原因。儘管市場傳聞指中國正在拋售美債，惟鄧引述數據指，暫未見到外國央行拋售美債的明顯趨勢。至於債價下跌的原因，其中一種可能是基金的「基差交易（Basis Trade）」爆倉所致。

所謂「基差交易」，是指基金用槓桿買入美國國債後，在期貨市場以較高價格沽出相應的期貨，賺取債券現貨與期貨之間價差。當市場波動時，這些倉位或因被追收保證金（Call孖展）而需要平倉。整體而言，他預計美國10年期債息會在4至5厘之間波動，一方面看淡經濟前景的市場力量會拉低債息；另邊廂，美國國債到期再融資的壓力亦會增加國債供應，推高債息，兩邊相互作用。

投資組合變化致美元軟 至於美元方面，他認為近期下跌的主因是環球投資者的投資組合變化所致，尤其歐洲投資者減持美股，資金從美國流向其他市場。相比之下，利率政策與息差對美元匯價的影響反而不太明顯，因此導致美元及美債價格一同下跌。他估計，聯儲局今年只會在9月減息一次；之後要等到明年3月、6月、9月各減息一次，原因是當局的立場整體偏向「鷹派」，顧忌通脹反彈的風險。

他提醒，假如聯儲局加快減息，很可能是經濟數據實在太差，不得已提前行動，這樣對股市反而是壞事。更重要的是，如果當局在通脹反彈之際仍強行減息，對經濟的負面影響會更大。

道指年內表現