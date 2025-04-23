越南柬埔寨擬嚴打轉口貨洗產地運美

美國總統特朗普之所以對東南亞祭出高額對等關稅，目的是防止中國「洗產地」，確保關稅壁壘能夠有效打擊中國。分別面臨49%和46%關稅的柬埔寨和越南心領神會，接待中國領導人後立即「做嘢」。

加強監管商品來源地 消息指，越南貿易部下發指導文件，打擊非法把貨物轉運到美國及其他貿易夥伴，海關等部委要加強監管和監察進口商品之來源地，尤其是用於生產和出口的原料，同時得更嚴格地巡視工廠和監督「越南製造」標準的使用，尤其是一些產地證明申請突然間大增的企業。

翻查該文件日期為4月15日，即中國領導人動身由越南轉往馬來西亞當天。越南總理范明政周二再指示官員打擊貿易欺詐和冒牌貨等美國關切的事。

柬埔寨總理洪馬內強調不會站隊中美任何一方，但柬埔寨準備修改法例，以防止該國被利用為對美出口的「中轉」。柬埔寨美國商會會長巴內特不諱言，如果美國將柬埔寨視為中國商品進口美國的「中轉站」，將對柬埔寨人民非常不利。

兩國的新政策固然沒有明確針對特定經濟體，問題在於中國均為其最大進口來源地。海關總署顯示，2024年，中國對越南和柬埔寨的出口貨值分別為1,618.89億美元及709.93億美元，2017年即中美貿易戰開打前一年分別僅709.93億美元及47.83億美元，7年平均複合資長率（CAGR）分別為12.49%及18.1%，反觀總出口的CAGR僅約5.6%。