滙豐華泰拓中港金融一體化
滙豐香港與華泰證券簽訂合作諒解備忘錄，共同探討發展策略夥伴關係，為各自的客戶提供更優質的服務，將聚焦財富管理、跨境業務合作、國際金融服務，以及科技和數碼化轉型。
滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如表示，滙豐作為香港銀行界的領導者，憑藉全球化的業務網絡和深厚的市場根基，在跨境金融、財富管理及企業服務等領域持續保持領先地位。華泰證券則是內地證券業的標桿企業，近年透過深化數碼轉型與財富管理創新，已成為內地資本市場的重要參與者，透過強強聯手，雙方將可充分發揮各自的優勢，共同把握香港和內地金融服務一體化帶來的機遇。
為推動金融服務智能化升級，雙方的合作將聚焦4大方向，將共同開發AI驅動的金融解決方案，包括AI驅動的交易策略系統、風險評估模型、金融研究工具；打造金融AI智能體應用，部署智能工作流優化系統以提升業務營運效率；強化金融級基礎設施，構建符合監管要求的高安全性雲端架構；以及聯合開發AI驅動的合規工具及數據治理框架，以滿足金融行業的監管要求。
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