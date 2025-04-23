滙豐華泰拓中港金融一體化

滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如表示，滙豐作為香港銀行界的領導者，憑藉全球化的業務網絡和深厚的市場根基，在跨境金融、財富管理及企業服務等領域持續保持領先地位。華泰證券則是內地證券業的標桿企業，近年透過深化數碼轉型與財富管理創新，已成為內地資本市場的重要參與者，透過強強聯手，雙方將可充分發揮各自的優勢，共同把握香港和內地金融服務一體化帶來的機遇。