港大型發展商盈利受壓 富瑞憂個別細企債務違約

富瑞中國金融證券研究部高級副總裁黃梓皓表示，本港高負債發展商的整體負債水平與以往相若，無明顯下降。然而，短期債務減少，反映本地銀行已較願意協商。

他指，目前本港大型發展商盈利受壓，考慮到本港中小型地產商業務不夠分散、項目規模有限、融資成本較高等因素，相信他們面對的情況只會更差，不排除個別小型發展商會出現債務違約。

至於本港大型地產商債務違約的風險，他認為並不高，皆因雖然現金流受壓，但整體資產值減少下，仍有能力覆蓋短期債務，而且有非住宅業務收入在樓市下行期間提供支持。

大行估樓價今年再跌3% 瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志則表示，基於香港的利率周期及經濟周期預估，料今年香港樓價將再跌2至3%。

美聯樓價指數最新報127.09點，按周微升0.02%，升幅明顯收窄，且數據存在滯後，尚未反映新一輪關稅戰的影響。若與4周前相比，樓價指數升0.64%，本年至今則仍跌0.81%。至於美聯信心指數最新報61.1點，按周跌0.7%，反映新一輪關稅戰不斷升級下，香港樓市氣氛偏向審慎，部分急於套現的業主減價求售，令減價盤源增加，美聯信心指數已連續5周於61至61.5點徘徊，走勢呈窄幅上落。