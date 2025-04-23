中興上季少賺10% 毛利率急挫

截至今年3月底止季度，中興收入按年增長7.81%至329.68億元，但毛利少過去年同期，毛利率按年急跌7.7個百分點至34.27%。如是者，該企亦嚴控開支，研發費用按年減少6.72%至59.46億元，對收入比率按年下降2.81個百分點，但仍高達18.03%。

其實中興3月底已經預告今年毛利率會受壓。市場普遍相信，中興要做大的AI伺服器雖然是一塊大餅，但未必會提升毛利率，反而可能會拖低它，因為廠商眾多，不像基站設備由華為和中興寡頭瓜分，競爭較為激烈，其對策是綁定與科企的合作，並且打包銷售硬件和解決方案。

華為AI晶片傳下月大量出貨 提到華為，市傳該企計劃最快下月開始將先進的AI晶片「昇騰910C」大量出貨給內地客戶，更有部分經已出貨。消息指，「昇騰910C」不是技術上有突破，而是用先進封裝技術把兩塊上一代的「昇騰910B」組合到單一封裝內，效能可與英偉達（Nvidia）未閹割的「H100」晶片匹敵（之前流傳只及其60%）。

德媒引述晨星分析員李旭暘指出，華為已是一家有競爭力的半導體公司，但未必有足夠的供應量，質疑中國晶片代工廠能否在短期內製造出足夠的晶片填補英偉達「翻閹版」晶片「H20」被納入出口管制後所騰出的空缺，滿足中國企業的需求。

要留意，台媒去年報道過華為已經不是無廠半導體晶片公司，華為開出的福利和薪酬成功招來不少在內地工作的台灣工程師。