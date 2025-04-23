比亞迪出海順利 擬增派紅股
內地首季汽車出口154萬輛 新能源車多27%
雖然美國大加進口車關稅，惟對中國汽車出口業務影響有限。內地乘聯分會秘書長崔東樹在個人微信公眾號發文指，今年首季中國汽車實現出口154萬輛，按年增16%；單計3月出口57萬輛，按年增16%，主要受惠產品競爭力提升和全球南方國家市場小幅增長。中國電動車龍頭比亞迪股份(01211)昨日更宣布，將2024年度利潤分派調整為在每10股派發現金紅利39.74元（人民幣‧下同）的基礎上，擬新增每10股送紅股8股，並以資本公積金每10股轉增12股，反映公司對前景具信心，並以增加利潤分派來回饋股東。
內地新能源汽車方面，首季出口58萬輛，按年增長27%，高於去年首季的17%。其中，新能源乘用車出口佔新能源車出口總量的96%，商用車出口佔4%。單計3月，中國新能源車出口22萬輛，按年增長27%。
崔指出，今年首季中國新能源車出口表現勝預期，其中出口向中東及發達國家市場呈現高質量發展的局面，主要是出口西歐和亞洲市場；燃油車市場的俄羅斯下滑體現得很充分，監控的俄羅斯市場零售量下滑較小，其中中國車企比亞迪、吉利汽車(00175)、長安汽車等主力車企表現仍不錯。
乘用車庫存升至335萬輛
截至今年3月底，全國乘用車庫存達335萬輛，按月增加27萬輛，按年增兩萬輛。崔稱，中央促消費政策推動及各地車展等營銷活動活躍，令首季廠家總銷量較好；3月底庫存支撐未來銷售天數為55日，相對於2023年3月的62日和2024年3月的52日，今年3月總體庫存壓力不大，惟新能源庫存壓力持續明顯加大。
除了英國，比亞迪在整個歐洲市場銷售亦有良好進展。在德國，比亞迪今年首季銷量按年大增212%，反觀在德國建廠的特斯拉（Tesla）同期銷量卻暴跌62%。
蔚來冀新品牌銷售佔10%
另一方面，「造車新勢力」之一的蔚來(09866)首席執行官李斌在社交媒體表示，將推出全新品牌「firefly螢火蟲」自在版及發光版兩種設計風格，分別為11.98萬元及12.58萬元起，並強調這個價格本身還是有一定的毛利，長期來看，希望它佔整體銷售約10%。公司董事兼總裁秦力洪則指，該車款計劃第三季在歐洲推出發售，並透露公司將於本周簽署一份在新加坡銷售汽車的合約，預計Firefly最終在中國以外20個國家及地區銷售。
此外，據報上海市政府昨與日本豐田汽車（Toyota）在上海簽署戰略合作協議，雙方將在新能源車等領域加強合作，共同助力中國社會綠色低碳發展。據此，豐田將在上海設新能源汽車公司，建設雷克薩斯純動汽車及豐田先進動力電池生產能力，項目總投資約146億元，預計今年6月正式開工，2027年第一輛車正式下線。
海外市場方面，南韓LG電子宣布退出電動車充電器業務，主因是全球電動車市場需求放緩。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：