比亞迪出海順利 擬增派紅股

內地新能源汽車方面，首季出口58萬輛，按年增長27%，高於去年首季的17%。其中，新能源乘用車出口佔新能源車出口總量的96%，商用車出口佔4%。單計3月，中國新能源車出口22萬輛，按年增長27%。

乘用車庫存升至335萬輛 截至今年3月底，全國乘用車庫存達335萬輛，按月增加27萬輛，按年增兩萬輛。崔稱，中央促消費政策推動及各地車展等營銷活動活躍，令首季廠家總銷量較好；3月底庫存支撐未來銷售天數為55日，相對於2023年3月的62日和2024年3月的52日，今年3月總體庫存壓力不大，惟新能源庫存壓力持續明顯加大。

除了英國，比亞迪在整個歐洲市場銷售亦有良好進展。在德國，比亞迪今年首季銷量按年大增212%，反觀在德國建廠的特斯拉（Tesla）同期銷量卻暴跌62%。

此外，據報上海市政府昨與日本豐田汽車（Toyota）在上海簽署戰略合作協議，雙方將在新能源車等領域加強合作，共同助力中國社會綠色低碳發展。據此，豐田將在上海設新能源汽車公司，建設雷克薩斯純動汽車及豐田先進動力電池生產能力，項目總投資約146億元，預計今年6月正式開工，2027年第一輛車正式下線。

海外市場方面，南韓LG電子宣布退出電動車充電器業務，主因是全球電動車市場需求放緩。

多隻中資汽車股昨日股價高收